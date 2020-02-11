Війська Асада захопили десятки населених пунктів в Ідлібі

Унаслідок артилерійських та авіаударів урядових військ на півночі Сирії у вівторок, 25 лютого, загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких вісім дітей. Про це повідомив базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр за дотриманням прав людини, повідомляє агенція AFP. За їхніми даними, атаки зазнали міста Ідліб, а також Бінніш та Маарет-Місрін. Цілями ударів були у тому числі школи, зазначають спостерігачі.

Крім того, Сирійський моніторинговий центр повідомив, що війська президента країни Башара Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. Загалом же, за даними спостерігачів, протягом останніх двох діб урядові сирійські війська захопили також 18 інших сіл та міст поблизу Кафранбеля.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Натомість сили повстанців підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

За даними ООН, з початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.