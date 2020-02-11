 Війська Асада захопили десятки населених пунктів в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2020

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Новини

Війська Асада захопили десятки населених пунктів в Ідлібі

Щонайменше 19 людей загинули внаслідок атак військ Башара Асада на півночі Сирії, заявили спостерігачі. Крім того, урядові сили відновили контроль над важливим для повстанців містом Кафранбель.

Люди рятуються під час останніх ударів по Ідлібу

Люди рятуються під час останніх ударів по Ідлібу

Унаслідок артилерійських та авіаударів урядових військ на півночі Сирії у вівторок, 25 лютого, загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких вісім дітей. Про це повідомив базований у Лондоні Сирійський моніторинговий центр за дотриманням прав людини, повідомляє агенція AFP. За їхніми даними, атаки зазнали міста Ідліб, а також Бінніш та Маарет-Місрін. Цілями ударів були у тому числі школи, зазначають спостерігачі.

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Анкара вимагає від Дамаска відвести свої війська у провінції Ідліб та погрожує почати повномасштабну наступальну операцію. У Москві вважають такий розвиток подій найгіршим сценарієм. (19.02.2020)

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали президента Росії Володимира Путіна припинити бойові дії в Ідлібі та забезпечити доступ гуманітарних організацій в сирійську провінцію. (21.02.2020)

Крім того, Сирійський моніторинговий центр повідомив, що війська президента країни Башара Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. Загалом же, за даними спостерігачів, протягом останніх двох діб урядові сирійські війська захопили також 18 інших сіл та міст поблизу Кафранбеля.

Нагадаємо, з грудня 2019 року війська сирійського президента Башара Асада, якого підтримують Росія та Іран, проводять наступальну операцію в сирійській провінції Ідліб. Це - єдина територія Сирії, що залишалася під контролем ісламістів та збройних загонів сирійської опозиції. Натомість сили повстанців підтримує Туреччина, яка раніше неодноразово застерігала Дамаск від подальшого наступу в Ідлібі.

За даними ООН, з початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.

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