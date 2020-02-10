 Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.02.2020

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Новини

Війна в Сирії: війська Асада взяли під контроль стратегічне шосе

Сирійські урядові війська вперше з 2012 року повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск.

Сирійський військовий на стратегічному шосе Дамаск-Алеппо

Сирійський військовий на стратегічному шосе Дамаск-Алеппо

Сирійські урядові війська у вівторок, 11 лютого, повністю взяли під контроль стратегічне шосе Алеппо-Дамаск - вперше з 2012 року. Повстанці залишили свій останній блокпост на цьому шляху, повідомляє базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Стратегічне шосе М5 перетинає всю Сирію з півдня на північ. Війська президента Башара Асада за підтримки Росії та Ірану встановили контроль над усім шосе після захоплення західного передмістя сирійського міста Алеппо.

Військова операція сирійських урядових військ за підтримки Ірану та РФ, що має на меті встановлення контролю над провінціями Ідліб та Хама, розпочалась ще в квітні. В рамках кампанії урядові війська взяли під контроль десятки міст і селищ та впритул наблизилися до міст Ідліб та Алеппо - останніх великих оплотів повстанців. Поза контролем сирійського уряду залишаються близько половини провінції Ідліб та деякі райони провінцій Латакія та Алеппо. За даними Сирійського центру моніторингу, там перебувають близько 50 тисяч бійців опозиції.

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Через актівні бойові дії в провінціях Ідліб та Алеппо свої домівки залишили майже 700 тисяч людей. За словами речника Офісу ООН з координації гуманітарних питань Девіда Свонсона, кількість біженців виходить з-під контролю. У його заяві, поширеній 10 лютого, повідомляється про загострення ситуації з біженцями на сирійсько-турецькому кордоні, де з початку активної фази військової кампанії урядових військ скупчилося більше 400 тисяч людей.

Туреччина стривожена

Збільшення кількості біженців на кордоні викликає серйозне занепокоєння Туреччини, яка вже прийняла понад 3,7 мільйона людей. Наступ сирійських військ викликає загострення відносин між Туреччиною з одного боку, та Росією і Сирією, з іншого. Від самого початку громадянської війни в Сирії Анкара підтримувала сирійських повстанців, у той час як Росія - президента Сиріїї Башара Асада.

На тлі наступу сирійських військ в Ідлібі Туреччина 8 лютого перекинула в цей регіон сотні одиниць військової техніки разом з військовими, які почали облаштовувати нові позиції на східних підступах до міста Ідліб.

Військовий конфлікт між режимом Асада і різними угрупованнями його супротивників триває з 2011 року. Внаслідок воєнних дій загинули сотні тисяч людей. Понад п'ять мільйонів сирійців залишили країну.

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