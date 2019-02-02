 Відсторонення Супрун оскаржать 11 лютого | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Відсторонення Супрун оскаржать 11 лютого

Суд розгляне клопотання мін'юсту щодо скасування відсторонення Уляни Супрун від посади в. о. міністра охорони здоров'я 11 лютого. Вона сподівається, що вдасться розблокувати роботу міністерства.

Уляна Супрун (архівне фото)

Уляна Супрун (архівне фото)

Окружний адміністративний суд Києва 11 лютого розгляне клопотання міністерства юстиції України про скасування заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Про це у середу, 6 лютого, вона сама повідомила у Twitter. "Це наша можливість розблокувати роботу МОЗ України, щоб не ризикувати пацієнтами", - додала Супрун.

Нагадаємо, напередодні Окружний адміністративний суд Києва заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра. Рішення ухвалене за позовом народного депутата Ігоря Мосійчука з фракції Радикальної партії. Суд в ухвалі про забезпечення позову мотивував своє рішення тим, що Супрун має подвійне громадянство та є виконувачкою обов'язків міністра більше одного місяця, що є протиправним. Ухвала суду може бути оскаржена упродовж 15 днів.

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Згодом уряд України оприлюднив заяву, в якій висловив занепокоєння через рішення суду і пообіцяв боротися за збереження посади за Супрун. Про підтримку Уляни Супрун на посаді міністра заявив і президент України Петро Порошенко, зазначивши при цьому, що не має права коментувати судове рішення.

Супрун заявила, що судове рішення, яким заборонена її діяльність на чолі відомства, блокує доставку життєво необхідних ліків та вакцин, оскільки їхній розподіл відбувається за підписом в.о. міністра. За її даними, на складах державних підприємств "Укрвакцина" та "Укрмедпостач" підготовлені до розвезення в регіони препарати за 33-ма програмами державних закупівель. Йдеться про вакцини проти кору, ліки для онкохворих дітей і дорослих, людей з діабетом, хворобами серця, гепатитом, препарати для тих, хто потребує діалізу чи антиретровірусної терапії.

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Поради і реформи: чим запам'яталась Уляна Супрун (06.02.2019)

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