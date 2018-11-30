 Відновлювати імпорт енергоносіїв з РФ слід обережно - Європейське Енергоспівтовариство | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.12.2019

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Економіка

Відновлювати імпорт енергоносіїв з РФ слід обережно - Європейське Енергоспівтовариство

Європейське Енергетичне співтовариство вважає за можливе для України пряме постачання з Росії газу, електроенергії і вугілля, але обсяги імпорту мають бути "збалансованими".

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У парламентському комітеті Верховної Ради України з енергетики та житлово-комунальних послуг в понеділок, 16 грудня, презентували звіт про виконання Києвом зобов'язань із впровадження стандартів європейського Енергетичного співтовариства (ЕС). Директор секретаріату європейського Енергетичного співтовариства Янез Копач у цілому похвалив Київ за прогрес на енергетичному шляху, але порадив уважно підійти до питання відновлення постачання з Росії газу, електроенергії та вугілля.

Виконання Україною зобов’язань перед Енергетичним співтовариством оцінюється як одне з найуспішніших з-поміж держав, що не є членами Євросоюзу, заявив Копач. За його словами, Київ успішно впорається з анбандлінгом "Нафтогазу України", який передбачає виділення окремих структур з торгівлі, видобутку і транзиту газу. Копач також похвалив Україну за впровадження "майже всіх положень" Третього енергопакета ЕС.

Янез Копач

Янез Копач (архівне фото)

Водночас він закликав не зупинятися на цьому і дозволити "Укренерго" наслідувати модель анбандлінгу ISO, якою скористався "Нафтогаз України" з тим, щоб компанія могла якнайскоріше отримати сертифікацію. Вона необхідна для продовження синхронізації з європейською Синхронною зоною, зазначив Копач.

Привітавши ухвалення закону про андбандлінг "Нафтогазу України", Копач пообіцяв вже наступного дня подати відповідь його секретаріату на попередню сертифікацію нового транзитера газу, що виділений в окрему структуру. Він висловив сподівання на те, що Україна незабаром підпише довгостроковий контракт на постачання газу з російським "Газпромом". "І тоді ми це відсвяткуємо пляшкою шампанського", - сказав директор секретаріату ЕС.

Імпорт електроенергії з Росії

Водночас він погодився із думкою голови підкомітету з вугільної промисловості парламентського комітету з енергетики Михайла Бондаря про те, що обіцянки Росії продавати Україні дешевшу, ніж на своєму внутрішньому ринку, електроенергію та газ зі знижкою у 25 відсотків "є елементами гібридної війни". "Я згоден, Росія - агресор, вона використовує енергоресурси як зброю…Ми це бачимо на прикладі газу. Ми, на щастя, поки не бачили цього на прикладі вугілля, але вони завжди можуть обрізати поставки, наприклад, з Казахстану в Україну", - сказав Копач. 

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Більш складною видається проблема постачання з Росії електроенергії. "Завжди добре мати якомога більше ліквідності на ринку, бо ліквідність спричиняє більшу конкуренцію. А імпорт призводить до збільшення ліквідності", - нагадав Копач. На його думку, виходячи з цього Україні як суверенній державі необхідно балансувати імпорт дешевої електроенергії. Адже якщо раніше це використовувалося як зброя, то в подальшому слід бути обережними, застеріг Копач. Він попередив, що отримавши дешевий струм, можна наразитися на банкрутство генерації електроенергії всередині держави.

Нагадаємо,імпорт електроенергії з Росії був припинений у листопаді 2015 року. Його відновили з 1 жовтня 2019 року завдяки поправці народного депутата від "Слуги народу" Андрія Геруса. Завдяки їй було дозволено купувати за двосторонніми договорами електроенергію у країн, які не є членами Європейського Енергетичного співтовариства. Герус пояснював необхідність своєї правки поліпшенням конкуренції на електроенергетичному ринку країни, що може привести до зниження ціни на електроенергію для промислових споживачів. Він однак запевняв, що імпорт здійснюватиметься з Білорусі.

Уже у листопаді імпорт електроенергії з Росії зріс втричі у порівнянні з жовтнем до 12 мільйонів кВт-год/добу і зайняв 15 відсотків українського ринку. 4 грудня парламент знову змінив закон "Про ринок електроенергії" і заборонив імпорт електроенергії за двосторонніми договорами з РФ (залишивши однак можливість імпорту електроенергії з РФ на ринок "на добу наперед"). Станом на 16 грудня ці правки ще не набули чинності, закон очікує підпису президента. Між тим імпорт електроенергії з РФ припинявся на початку грудня, але майже через тиждень, 11 грудня, був відновлений.  

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