Відкат медичної реформи за кошт важкохворих пацієнтів (відео)

Команда ексочільниці МОЗ Уляни Супрун заявляє про зрив медичної реформи. Команда нової міністерки Зоряни Скалецької хоче провести аудит медреформи. Що думають пацієнти?
Як стверджує громадська організація "Пацієнти України", не підписані кошториси або заблоковане постачання препаратів для лікування важких та рідкісних хвороб на суму в 1,6 млрд грв. Це здебільшого були гроші для закупівель через міжнародні організації. Кошториси не підписані за такими напрямами закупівель, як серцево-судинні захворювання, доросла та дитяча онкологія, цукровий діабет, орфанні метаболічні захворювання, нанізм, гоше, мукополісахаридоз, розсіяний склероз, перитонеальний діаліз, летальність, донорство крові, антиретровірусна терапія, трансплантація, імунопрофілактика. У МОЗ стверджують, що дізналися про проблему з ліками фактично з соцмереж. А коли почали робити аудит, то нібито з’ясували, що реєстру таких хворих немає, що не усе в порядку з документацією для проведення закупівель ліків, яка дісталася від команди попередньої міністерки Уляни Супрун. Чи так це і що кажуть пацієнти?
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