Відбулися переговори Кім Чен Ина та Володимира Путіна

Голова Держради Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч у форматі "віч-на-віч" розпочалася в четвер, 25 квітня, в російському місті Владивосток і тривала майже дві години.

Перед зустріччю північнокорейський лідер висловив сподівання, що за допомогою цих переговорів з Володимиром Путіним вдасться врегулювати ситуацію на Корейському півострові.

"Ситуація на Корейському півострові викликає велику зацікавленість усієї світової спільноти. Сподіваюся, що наші переговори стануть важливою подією для того, щоб разом оцінити цю ситуацію, разом обмінятися думками щодо цієї ситуації і разом врегулювати це питання", - наводить слова Кім Чен Ина інформагенція "Інтерфакс".

Раніше очікувалося, що зустріч Кім Чен Ина й Володимира Путіна в форматі "віч-на-віч" триватиме близько години. Загалом переговори між північнокорейською та російською сторонами Потяг з лідером КНДР прибув до РФ напередодні.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2019 року Кім Чен Ин вже вдруге зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч відбулася в столиці В'єтнаму Ханої і завершилася без підписання угоди.

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