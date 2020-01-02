 Втрачений рай. Австралія в полум′ї - розповідь очевидиці | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2020

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Світ

Втрачений рай. Австралія в полум'ї - розповідь очевидиці

Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі країни. Історія про те, як вона двічі втікала з родиною: спочатку від полум'я, потім - від диму.

Пляж поблизу Бейтсменс Бей на сході Австралії

Пляж поблизу Бейтсменс Бей на сході Австралії

30 грудня 2019 року я їла спагеті разом із родиною у маленькому селі на південь від містечка Бейтменс Бей в австралійському штаті Новий Південний Уельс. У якийсь момент подзвонила моя мама і сказала, що величезне полум'я насувається у нашому напрямку з розташованої поблизу гори Клайда і влада закликала людей залишити регіон через ризик потрапити у пастку.

Це було жахливе відчуття - збирати речі трьох наших дітей настільки швидко, наскільки ми могли, запихати одяг до валіз і кидати валізи у авто. Які дороги ще відкриті? Весь час на телефонному зв'язку зі столиці Австралії Канберрі був мій брат, який постійно перевіряв оновлення інформації про рух полум'я. Чи дорога на південь уже закрита? Чи можемо ми поїхати на північ?

Південний шлях до Канберри через Коричневу гору вже закрили, а величезне полум'я спустошувало досі незайманий національний парк. Тож ми поїхали на північ, проїхавши зайвих кілька сотень кілометрів через Долину кенгуру і були удома лише о пів на другу ночі.

Нам пощастило забратися звідти. Вранці наступного дня всі шляхи перекрили і до кінця дня полум'я дійшло до Бейтменс Бей і навколишніх містечок. Місця, куди я їздила все своє життя, зникли.

Так улюблений пляж Хлої Лінхем виглядав до того, як сюди дійшло полум'я

Так улюблений пляж Хлої Лінхем виглядав до того, як сюди дійшло полум'я

Тепер це нормально?

Коли ми прокинулися у Канберрі у перший день нового року, у нас була найжахливіша якість повітря на планеті. П'ять наступних днів ми провели ховаючись у нашій квартирі. Я дізналася багато нових речей, наприклад, що не можна вмикати кондиціонер, коли надворі так багато диму, бо він всмоктує його у приміщення. Або що дітям до 14 років не варто одягати респіратори типу P2, призначені для очищення повітря від мікрочасток, бо є ризик задихнутися. Що навіть якщо просто виходити назовні за такого рівня задимленості, очі починають пекти протягом хвилини. Що застрягнути у приміщенні, цілими днями вдихаючи одне і теж саме повітря, а після цього пережити найгарячіший день у Канберрі, коли 4 січня температура сягнула рекордних 44 градусів за Цельсієм - це зовсім не весело.

Наша квартира нагрівалася, наче сауна, і у нас не було можливості відчинити вікно чи увімкнути кондиціонер. Найгірше те, що нам не було куди піти з цього місця. В громадських будівлях було ще гірше, ніж удома. Через те що дим був повсюди усередині, це було б те ж саме, що й бути надворі.

DW-Autorin Chloe Lyneham (DW/C. Lyneham)

5 січня, після того, як моя донька не спала майже всю ніч, блюючи від отруєння димом, ми вирішили тікати вдруге. За величезні гроші ми придбали квитки до Аделаїди, за пів континенту, щоб перебути там у родичів.

Сходження з літка у аеропорті Аделаїди здавалося поверненням до нормального життя, до речей, які зазвичай сприймаєш як належне, наприклад, чисте повітря. Моя зовиця пожартувала, що ми стали біженцями, які втікають через зміни клімату. Але було не зовсім до сміху.

Іще сотні пожеж

Ще далеко до завершення цієї катастрофи, про що нам регулярно нагадують. Я полечу до Канберри за тиждень, при тому що по всьому сусідньому до столиці Австралії штату Новий Південний Уельс палає 130 пожеж. За прогнозами, кілька великих пожеж на кордоні Нового Південного Уельсу та Вікторії об'єднаються в одне величезне полум'я. І коли це все загасять або коли не буде більше чому горіти, що тоді? Кліматологи роками розповідали, що сезони лісових пожеж у Австралії ставатимуть все довшими і все більш спустошливими. Зараз ми можемо сказати: так, вони були праві.

DW.COM

Боротьба з вогнем у країні продовжується і триватиме ще упродовж місяців, заявив прем'єр-міністр країни. У полум'ї могли загинути сотні мільйонів тварин. (06.01.2020)

Пожежникам поки не вдається встановити контроль над лісовими пожежами, що охопили країну. До боротьби з ними залучені три тисячі резервістів. (04.01.2020)

Є якась частка жахливої іронії в тому, що країна, яка має найгірші результати на світовій арені в питанні захисту клімату, стала прикладом того, що можуть принести кліматичні зміни.

Тож якщо до цього багато австралійців залишалися байдужими, то цьогорічні пожежі ситуацію обов'язково змінять. Мій брат зазначив, що зараз про глобальне потепління говорять уже не лише "ліваки-зелені", але й "звичайні" люди. І це, можливо, світло надії у всіх цих подіях. Якщо влада Австралії або іншої країни покращить свою політику в питанні захисту від кліматичних змін, то це буде вже щось.

Тим часом наші прекрасні і древні ліси перетворилися на попіл, наші унікальні і прекрасні тварини згоріли живцем. Для тих, хто ніколи не бував у Австралії, скажу: це було прекрасне місце з евкаліптовими лісами, які здіймалися у височінь і тягнулися аж до східного узбережжя. Вам би сподобалося.

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

Лісові пожежі в Австралії, що тривають із жовтня, забрали життя вже щонайменше 18 людей. Влада штатів на південному сході країни, організовує масштабну евакуацію населення й туристів. Докладніше - у фоторепортажі DW. (02.01.2020)  

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Докладно

Пляж поблизу Бейтсменс Бей на сході Австралії

Австралія в полум'ї - розповідь очевидиці

Кореспондентку DW Хлою Лінхем лісові пожежі в Австралії застали в одному з епіцентрів подій - на східному узбережжі.  

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