ВСУ не побачив порушення статті Митного кодексу в користуванні "євробляхами"

Користування автомобілем, ввезеним з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням за частиною 2 статті 469 Митного кодексу України. Про це йдеться у висновку Верховного суду України (ВСУ), оприлюдненому в понеділок, 22 жовтня. ВСУ розглядав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо позову фізичної особи до митниці. Ідеться про скасування постанови, якою позивача було визнано винним у порушенні положення Митного кодексу та оштрафувано на 8500 гривень.

Рішення може стати прецедентним для власників так званих "євроблях", автомобілів, зареєстрованих на території ЄС. Позивач володіє авто з естонськими номерами, у лютому 2016 року він ввіз його до України на підставі митної декларації з метою транзиту. Під час суду позивач визнав, що таку мету вказав лише для того, щоб не оформлювати автомобіль на митниці та уникнути відповідних платежів.

Його покарали за те, що він у встановлені терміни не вивіз його з території України або ж не завершив його митне оформлення. Верховний суд вирішив, що в частині 2 статті 469 Митного кодексу України чітко визначено, що можна трактувати як правопорушення. "Такий митний режим, як тимчасове ввезення, не зазначений у вказаних положеннях Кодексу", - додали в суді. Відповідно, в діях позивача порушення митних правил за цією статтею немає, вказали там.