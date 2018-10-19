 ВСУ не побачив порушення статті Митного кодексу в користуванні ″євробляхами″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

ВСУ не побачив порушення статті Митного кодексу в користуванні "євробляхами"

Власник автомобіля на "єврономерах" домігся скасування штрафу за нерозмитнення. Про це повідомив Верховний суд України.

Власник автомобіля на єврономерах домігся скасування штрафу у Верховному суді

Власник автомобіля на єврономерах домігся скасування штрафу у Верховному суді

Користування автомобілем, ввезеним з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням за частиною 2 статті 469 Митного кодексу України. Про це йдеться у висновку Верховного суду України (ВСУ), оприлюдненому в понеділок, 22 жовтня. ВСУ розглядав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо позову фізичної особи до митниці. Ідеться про скасування постанови, якою позивача було визнано винним у порушенні положення Митного кодексу та оштрафувано на 8500 гривень.

DW.COM

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто. (19.06.2018)

Народні депутати України проголосували в першому читанні за законопроекти, якими пропонується знизити акцизи на розмитнення автомобілів та посилити відповідальність за їхнє нерозмитнення. (13.07.2018)

Рішення може стати прецедентним для власників так званих "євроблях", автомобілів, зареєстрованих на території ЄС. Позивач володіє авто з естонськими номерами, у лютому 2016 року він ввіз його до України на підставі митної декларації з метою транзиту. Під час суду позивач визнав, що таку мету вказав лише для того, щоб не оформлювати автомобіль на митниці та уникнути відповідних платежів.

Його покарали за те, що він у встановлені терміни не вивіз його з території України або ж не завершив його митне оформлення. Верховний суд вирішив, що в частині 2 статті 469 Митного кодексу України чітко визначено, що можна трактувати як правопорушення. "Такий митний режим, як тимчасове ввезення, не зазначений у вказаних положеннях Кодексу", - додали в суді. Відповідно, в діях позивача порушення митних правил за цією статтею немає, вказали там.

Дивитись відео 01:54
Now live
01:54 хв

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018)

Аудіо й відео до теми

Скільки коштує розмитнити авто у ЄС? (04.07.2018)  

Реклама

Докладно

Салафізм у Німеччині

Найбільша федеральна земля ФРН стала осередком салафізму

У землі Північний Рейн-Вестфалія спостерігаються небезпечні тенденції у колах салафітів, кажуть спецслужби. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  