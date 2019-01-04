Вселенський патріарх підписав томос для української православної церкви

Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав томос про надання автокефалії для Православної церкви України. Церемонія підписання відбулась у Константинополі (Стамбулі) після спільного молебню Варфоломія і предстоятеля Православної церкви України Епіфанія в храмі Святого Георгія на Фанарі.

6 січня після божественної літургії на Фанарі цей документ вручать митрополиту ПЦУ Епіфанію. У церемонії вручення томоса візьмуть участь президент України Петро Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та інші українські політики, які прибули до Стамбула.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній

7 січня митрополіт Епіфаній звершить Божественну літургію в соборі Святої Софії у Києві під час якої буде виставлено томос, повідомив предстоятель ПЦУ на своїй сторінці у Facebook. Вхід до собору та на його територію під час літургії буде обмежений, але після неї томос буде перенесено для загального огляду в трапезний храм Софії Київської (Мала Софія), де його можна буде побачити в будь-який день з 8.00 до 18.00.

Петро Порошенко під час церемонії підписання томоса

Нагадаємо, 15 грудня під час об'єднавчого собору в Києві створили Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ обрали митрополита Переяславського та Білоцерківського Епіфанія. В об'єднавчому соборі взяли участь Українська православна церква Київського патріархату та Українська автокефальна православна церква.

Дивитись відео 13:21 Now live 13:21 хв Поділитись Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3B0mh Митрополит Епіфаній: ПЦУ ніколи не буде державною (03.01.2019)