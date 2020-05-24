Всеафганська рада старійшин схвалила звільнення талібів

Всеафганська рада старійшин (Лойя-джирга) у неділю, 9 серпня, схвалила звільнення 400 талібів, ув'язнених у тюрмах країни за обвинуваченнями у скоєнні тяжких злочинів.

На думку ради старійшин, рішення про звільнення талібів усуває усі перешкоди для початку мирних переговорів між урядом Афганістану та бойовиками радикального руху "Талібан", а також дозволить зупинити кровопролиття у країні, повідомляє інформагенція Reuters.

Рішення Всеафганської ради старійшин не є обов'язком і має рекомендаційний характер. Утім, президент Афганістану Ашраф Гані вже оголосив, що видасть президентський указ про звільнення талібів. Саме він і скликав засідання ради, до якої входять близько 3400 осіб: старійшини, духовні та політичні діячі, місцеві політики. Серед учасників зібрання були і 700 жінок.

Нагадаємо, у лютому США і таліби досягли угоди, яка дозволить вивести американські війська з країни. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Уряд Афганістану звільнив усіх бойовиків, окрім 400 осіб, яких звинувачують у тяжких злочинах. 156 з них були засуджені до смертної кари. Після виконання умов мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори у Досі.

Варто зазначити, що з моменту підписання цієї угоди наприкінці лютого таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.