 Всеафганська рада старійшин схвалила звільнення талібів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.08.2020

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Новини

Всеафганська рада старійшин схвалила звільнення талібів

Всеафганська рада старійшин схвалила звільнення з в'язниць 400 талібів, яким закидали скоєння тяжких злочинів. Звільнення має сприяти початку мирних переговорів між урядом Афганістану та радикальним рухом "Талібан".

Зібрання Всеафганської ради старійшин (Лойя-джирга) в Кабулі

Зібрання Всеафганської ради старійшин (Лойя-джирга) в Кабулі

Всеафганська рада старійшин (Лойя-джирга) у неділю, 9 серпня, схвалила звільнення 400 талібів, ув'язнених у тюрмах країни за обвинуваченнями у скоєнні тяжких злочинів.

На думку ради старійшин, рішення про звільнення талібів усуває усі перешкоди для початку мирних переговорів між урядом Афганістану та бойовиками радикального руху "Талібан", а також дозволить зупинити кровопролиття у країні, повідомляє інформагенція Reuters.

Рішення Всеафганської ради старійшин не є обов'язком і має рекомендаційний характер. Утім, президент Афганістану Ашраф Гані вже оголосив, що видасть президентський указ про звільнення талібів. Саме він і скликав засідання ради, до якої входять близько 3400 осіб: старійшини, духовні та політичні діячі, місцеві політики. Серед учасників зібрання були і 700 жінок. 

Нагадаємо, у лютому США і таліби досягли угоди, яка дозволить вивести американські війська з країни. Ця угода передбачала звільнення до п'яти тисяч талібів урядом та до тисячі утримуваних "Талібаном" афганських солдатів. Уряд Афганістану звільнив усіх бойовиків, окрім 400 осіб, яких звинувачують у тяжких злочинах. 156 з них були засуджені до смертної кари. Після виконання умов мають розпочатися внутрішньоафганські мирні переговори у Досі.

Варто зазначити, що з моменту підписання цієї угоди наприкінці лютого таліби скоїли декілька нападів, жертвами яких стали афганські силовики.

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    Модерний Афганістан - у минулому

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    Дві студентки медицини з університету Кабула разом зі своєю професоркою (на фото праворуч) розглядають гіпсовий зліпок частини людського тіла. Фотографію було зроблено в 1962 році. Тоді було само собою зрозумілим, що жінки брали участь в громадському житті Афганістану, а також мали доступ до освіти.

  • Жінки на вулицях Кабула

    Модерний Афганістан - у минулому

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    Дві по-західному вдягнені жінки у жовтні 1962 року виходять зі студійної будівлі радіостанції "Радіо Кабул" в афганській столиці. Після того, як у середині 1990-тих років владу у країні захопили фундаменталісти з "Талібану", жінки змушені були закрити волосся хусткою та вдягти бурку.

  • Студентки в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

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    У середині 1970-тих років студентки Політехнічного університету в Кабулі були абсолютно звичайною картиною. Років 20 потому жінки більше не мали права там навчатись. Усе змінилось після падіння "Талібану" в 2001 році. І з січня 2003-го у конституції країни записано, що жінки мають рівне з чоловіками право на освіту.

  • Зародження інформатики

    Модерний Афганістан - у минулому

    Зародження інформатики

    Радянська викладачка проводить заняття у Політехнічному інституті в Кабулі - і розповідає афганським студенткам та студентам про тогочасне становище комп’ютерних технологій. Протягом десяти років постійної війни в афганських вишах працювало багато радянських викладачів.

  • Студенти в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Студенти поміж собою

    Невимушене спільне дозвілля знайомих дівчат і хлопців: студенти у Кабулі в 1981 році. Два роки до того радянські війська увійшли на територію країни. Радянська інтервенція вилилася в десятирічну війну - після відходу радянських військ до влади в країні прийшов "Талібан".

  • Школярки в Афганістані

    Модерний Афганістан - у минулому

    Школа для всіх

    Афганські дівчата в середній школі в Кабулі за часів радянської інтервенції. Після приходу до влади "Талібану" 1996 року дівчата були відсторонені від занять, а жінкам було відмовлено в доступі до освіти. Вони також не мали права брати участі у професійному житті та не могли займатись якоюсь роботою.

  • Мати з дітьми в Кабулі

    Модерний Афганістан - у минулому

    Двокласове суспільство - до сьогодні

    Мати з дітьми на вулиці Кабула: у вільному одязі та без хустки на голові. Такі картини, як ця, досі можна нечасто побачити в Афганістані. Навіть через 15 років після повалення влади "Талібану" жінки в Афганістані борються за рівність у суспільстві, де домінують чоловіки. Лише один приклад: у всій країні є тільки одна жінка-водійка таксі.

    Автор: Естер Фельден, Катерина Каплюк


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