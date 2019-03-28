 Врятованих у Середземному морі мігрантів розподілять між країнами ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.04.2019

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Новини

Врятованих у Середземному морі мігрантів розподілять між країнами ЄС

Нелегальних мігрантів, котрих врятували у Середземному морі, приймуть Німеччина, Франція, Португалія та Люксембург.

Рятувальники судна неурядової організації Sea-Eye підбирають мігрантів у морі

Рятувальники судна неурядової організації Sea-Eye підбирають мігрантів у морі

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Середземноморські країни ЄС хором відмовляють суднам благодійних організацій із порятованими мігрантами у заході в свої порти. Неурядовим організаціям закидають потурання контрабандистам. (28.06.2018)

Європейському Союзу слід вирішувати проблему нелегальних мігрантів у тих країнах, звідки ці люди походять, а не намагатися перекинути тягар біженців на Лівію, вважає прем'єр Лівії Фаїз Сарадж. (20.07.2018)

Влада Мальти у суботу, 13 квітня, оголосила про досягнення угоди з Євросоюзом про розподіл серед чотирьох країн-членів блоку врятованих у морі нелегальних мігрантів, інформує агенція AP. 

Повідомляється, що 64 нелегальні мігранти, які пливли у напрямку Єропи з Лівії та яких було врятувано десять днів тому, будуть розподілені між Німеччиною, Францією, Португалією і Люксембургом. "Жоден з цих мігрантів не залишиться у Мальті", - заявили в уряді країни. 

Мігрантів, котрі морем хотіли дістатися до європейських країн, підібрало німецьке рятувальне судно Alan Kurdi неурядової організації Sea-Eye, якому мальтійський уряд заборонив входити до своїх портів. Раніше про згоду прийняти частину врятованих мігрантів заявляли в урядах ФРН та Франції. Якнайшвидше вирішити проблему закликали і в Організації Об'єднаних Націй. 

 

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