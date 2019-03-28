Врятованих у Середземному морі мігрантів розподілять між країнами ЄС

Влада Мальти у суботу, 13 квітня, оголосила про досягнення угоди з Євросоюзом про розподіл серед чотирьох країн-членів блоку врятованих у морі нелегальних мігрантів, інформує агенція AP.

Повідомляється, що 64 нелегальні мігранти, які пливли у напрямку Єропи з Лівії та яких було врятувано десять днів тому, будуть розподілені між Німеччиною, Францією, Португалією і Люксембургом. "Жоден з цих мігрантів не залишиться у Мальті", - заявили в уряді країни.

Мігрантів, котрі морем хотіли дістатися до європейських країн, підібрало німецьке рятувальне судно Alan Kurdi неурядової організації Sea-Eye, якому мальтійський уряд заборонив входити до своїх портів. Раніше про згоду прийняти частину врятованих мігрантів заявляли в урядах ФРН та Франції. Якнайшвидше вирішити проблему закликали і в Організації Об'єднаних Націй.