Вражаюче реалістично: "Король Лев" реве знову

Добре проревів, леве - концерн Disney може сподіватися на черговий кінохіт, а також закріплення своєї позиції серед великих американських кіностудій. Буквально нещодавно фільм про супергероїв "Месники: Завершення" поповнив каси Disney на мільярди доларів. Зі своїми сіквелами та рімейками старих хітів кіностудія вже кілька років поспіль лідирує серед продакшенів США за обсягом касових зборів.

Через 25 років після першого "Короля Лева"

Кращий момент важко собі уявити: від часу появи диснеївського мультфільму "Король Лев" минула чверть століття. Уже тоді він став хітом, який не згасав довгий час. Мультфільм 1994 року виробництва досі залишається одним із найуспішніших мультфільмів усіх часів - принаймні класичної, доцифрової ери.

За час, що минув, були зняті продовження, телесеріали та розроблена комп'ютерна гра. Крім того, 1997 року відбулася прем'єра однойменного мюзикла, який також став всесвітньою машиною для заробляння грошей. Німецька версія цього мюзикла традиційно виконується в Гамбурзі вже з 2001 року.

І ось на початку липня в Лос-Анджелесі відбулася світова прем'єра нової екранізації "Короля Лева". В Україні старт прокату відбувся 18 липня, у Німеччині - 19-го.

Світова прем'єра нової версії "Короля Лева" відбулася 9 липня у Лос-Анджелесі

Комп'ютери стають головним інструментом режисерів

Однак що означає "реальна" екранізація, як її презентували автори, у випадку з фільмом, герої якого є тваринами? Мультфільм-версія 1994 року виникла передусім за столами мультиплікаторів студії Disney. У мюзиклі у костюми тварин переодягаються актори, співаки та танцюристи.

Тож тепер на черзі "реальна" екранізація. Щодо того, як називається цей тренд у Голлівуді, себто як треба називати "Короля Лева" 2019 року, досі немає єдності. З початком цифрової ери мальовані герої перетворились на створених за допомогою комп'ютера персонажів. Класичні мультфільми зникли, або ж були модернізовані за допомогою комп'ютера, зокрема й у 3D.

З роками вироблені за допомогою цифрових технологій фільми стали вже мало чим нагадувати своїх мальованих предків. Створені на комп'ютерах фільми на кшталт "Снігової королеви-1 та 2" (2013 та 2019 роки) чи окремі частини "Історії іграшок" (1995-2019) були і залишаються більш ніж дуже успішними з огляду на касові збори.

Щонайпізніше з часу "реальної" екранізації "Книги джунглів" три роки тому Disney та інші голлівудські кіностудії переступили до нової сходинки цифровізації кіно. Заснований на мультиплікаційних малюнках фільм "Книга джунглів" (2016 рік), а пізніше "Аладін" (2019 рік) були продуктами, які ставили на перший план передусім людські персонажі. До того, що акторів приводять у кіно за допомогою цифрової техніки та дають їм там грати на тлі цифрових ландшафтів, глядачі вже звикли.

Мультфільм "Король Лев" 1994 року став класикою

Live-Action з Голлівуда: фотореалістична анімація

Такі фільми часто називають "реальними" або ж застосовують до них поняття Live-Action. До цього додається технологія віртуальної реальності, які останнім часом розвивається дуже швидкими темпами. Джон Фавро, режисер останнього "Короля Лева", який також екранізував "реальну" версію "Книги джунглів", в одному з інтерв'ю назвав застосовану під час виробництва фільму технологію "віртуальним кінематографом". Останнім часом часто також використовується термін "фотореалістична анімація".

Який із цих термінів закріпиться для опису "рельних" фільмів, базованих на мультиплікації, поки що сказати важко. Результат роботи техніків, комп'ютерних та цифрових фахівців у співпраці з режисерами та операторами, який можна побачити на екранах у "Королі Леві" у будь-якому разі вражаючий. Хоча вразив він далеко не усіх. Судячи із відгуків у соцмережах, чимало глядачів вважають рімейк класики "зайвим", "слабким" і "бездушним".

Левеня Сімба може знову завоювати серця кіногладачів

Сюжет був здебільшого перейнятий із класичної версії 1994 року. Це всім відома історія маленького левеняти Сімби, чий батько Муфаса - чинний Король Лев - загинув внаслідок інтриги свого брата, який втік та за допомогою деяких друзів із царства тварин, а роки потому повертається на батьківщину, аби там заступити на королевський престол.

Джон Фавро та його команда перетворили цей сюжет на захопюючу тваринну драму з реалістичним викладом. Звісно, ландшафтні куліси були так само створені за допомогою комп'ютера, як і анімовані тварини - усе, зрештою, є продуктом цифрового мистецтва.

Головний герой "Короля Лева" - левеня Сімба

Музику знову написав Ганс Ціммер

За саундтрек відповідав, як і 1994 року, композитор німецького походженням Ганс Ціммер (Hans Zimmer), кілька композицій написав і британець Елтон Джон. Ціммер та поп-зірка за свою роботу 1994 року здобули по Оскару. В новому фільмі титульна пісня належить суперзірці Бейонсе - під час світової прем'єри в Лос-Анджелесі вона презентувала її на червоній доріжці.

Там можна було побачити і більшість відомих акторів, які озвучували героїв "Короля Лева". Серед них Дональд Гловер (Сімба), Бейонсе (Нала) та Еджіофор Чиветел (Шрам). Для Джеймса Ерла Джонса це був особливий виступ. Народжений 1931 року актор ще 25 років тому озвучував старого короля Муфасу так само, як і у новій версії фільму. До команди озвучки приєдналася і німецька актриса Флоренс Касума (Florence Kasuma).

Цифрові спецефекти, хороший, хоч і старий, сюжет та зіркові голоси гарантують "Королю Леву" 2019 року високі шанси на успіх.