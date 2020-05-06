 Вперше до ТКГ долучили представників ОРДЛО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.06.2020

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Новини

Вперше до ТКГ долучили представників ОРДЛО

Вперше у консультаціях Тристоронньої контактної групи взяли участь представники ОРДЛО - Денис Казанський, Сергій Гармаш і Вадим Горан. Вони - внутрішньо переміщені особи.

Вперше у консультаціях ТКГ взяли участь представники ОРДЛО від України

Вперше у консультаціях ТКГ взяли участь представники ОРДЛО від України, заявили Офісі президета України

Представники ОРДЛО у вівторок, 9 червня, вперше долучилися до консультацій Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі у складі української делегації. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України (ОПУ).

"На сьогоднішньому засіданні Донеччину представляють відомі журналісти Денис Казанський та Сергій Гармаш, які у 2014 році були змушені залишити Донецьк", - йдеться у повідомленні.

Луганську область представляє юрист і голова Міжнародної громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан. Також для участі в роботі ТКГ від окремих районів Луганської області заявлено лікаря Костянтина Лібстера.

Як пояснили в ОПУ, представників ОРДЛО залучили до ТКГ для виконання положень "комплексу заходів щодо виконання мінських домовленостей, зокрема пункту 9, пунктів 11-12, якими передбачено проведення консультацій з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей стосовно параметрів політичного врегулювання та змін до законодавства".

У свою чергу, журналіст Денис Казанський уточнив, що мова не йде про Консультативну раду, яку раніше планували створити в ОПУ. "Від ідеї створення такої ради відмовилися, і її не буде", - написав Казанський у Facebook.

Він наголосив, що його участь та інших "представників окупованих територій" стосується виконання вищезгаданих пунктів 11 і 12. У них йдеться про те, що питання стосовно місцевих виборів в окремих районах, а також закон про особливий статус цих районів має обговорюватися і узгоджуватися з представниками окремих районів Луганської та Донецької областей.

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"При цьому, в документі, як ви можете самі переконатися, немає жодної згадки про те, які саме це мають бути представники окремих районів. Такі організації, як "ЛНР" і "ДНР", ніде не згадуються. І відповідно ніде не сказано, що саме з ними Україна повинна щось узгоджувати", - зауважив журналіст.

За його словами, до цього ОРДЛО представляли громадяни Росії, а переселенці, як були вимушені покинути домівки, були позбавлені можливості представляти рідний регіон.

"Тепер ситуація змінилася, до переговорів залучена група корінних жителів Донбасу, які виїхали в 2014 році через переслідування і погрози, до яких увійшов і я. І у нас вже точно не менше прав представляти окремі райони - по-перше, на відміну від бойовиків "ЛДНР" ми не є злочинцями, по-друге, ми не є громадянами Росії і маємо тільки українські паспорти", - пояснив Казанський.

Раніше у травні керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Україна сформувала групу представників ОРДЛО з числа внутрішньо переміщених осіб і представить її на наступному засіданні ТКГ у форматі відеоконференції.

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