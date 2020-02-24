 Вперед до миру чи назад у ″сіру зону″: Гнутове в очікуванні розведення військ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 24.02.2020

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Україна

Вперед до миру чи назад у "сіру зону": Гнутове в очікуванні розведення військ

Ділянка фронту біля КПВВ "Гнутове" на Донбасі може стати четвертою, де розведуть сили українські військові та "ДНР". Як живуть цивільні і військові біля Гнутового і чого вони очікують від розведення - у репортажі DW.

Вперед до миру чи назад у сіру зону: Гнутове в очікуванні розведення військ

"Ось - прилетіло прямо в хату, - Андрій показує нам будинок своїх сусідів, вщент зруйнований міною. - Це в 2015 році трапилось, коли тут сіра зона була". 52-річний чоловік - наймолодший з 16-и мешканців селища Пищевик, що за 30 кілометрів на північ від Маріуполя. Саме тут розташований КПВВ "Гнутове" - один із п'яти пунктів пропуску на окупований Донбас. Невдовзі на цій ділянці може відбутися чергове розведення сил.

"Сірою зоною" Пищевик був до 2015 року, поки його не повернули під свій контроль українські військові. Місцевим ті часи запам'ятались постійними обстрілами, внаслідок яких у Пищевику не залишилось жодної непошкодженої будівлі, і незваними візитами з "того боку".

"Я проти розведення, тому що тут почнеться бардак, який ми пережили у 2014 і 2015 роках, - каже Андрій. - Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок. А до того тут Гуляйполе було. "ДНРівці" заходили, коли хотіли". "Зараз спокійніше стало, - підтверджує слова Андрія його сусідка Антоніна. - Ну, відведуть на два кілометри - все одно ж будуть стріляти".

Запевненням влади, що українські силовики після відведення ЗСУ і надалі гарантуватимуть порядок, тут не дуже довіряють. Не переконує місцевих і досвід інших ділянок фронту, на яких після розведення не відбулось захоплення населених пунктів сепаратистами - надто травматичним став для них досвід життя у "сірій зоні".

"Розвести, щоб було як раніше"

Натомість серед людей на КПВВ, які повз будинки місцевих прямують на підконтрольну уряду територію або, навпаки, у самопроголошену "ДНР", переважають зовсім протилежні настрої. Багато з них роздратовані тим, що доводиться стояти у чергах на пункті пропуску. Розведення для них - перший крок до довгоочікуваного миру.

"Розведення принесе мир - в Україні і далі", - каже нам пенсіонерка Людмила, що прямує з окупованого Донецька до родичів в Маріуполь. Питаю її, що вона має на увазі під "далі". "Ну, в Донецькій і Луганській республіках, - відповідає жінка. - Україна, "ЛНР" і "ДНР" мають між собою домовлятись".

Пенсіонер Валерій подорожує в іншому напрямку, проте дотримується такої ж думки. "Час розводити, щоб спокійно, як раніше, їздити туди-сюди, щоб не було блокпостів, - каже чоловік. - З ким домовлятись? Напевно, з американцями - це ж вони війну затіяли".

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Прикордонники таким своєрідним поглядам на причини війни і шляхи її припинення, здається, вже не дивуються. Адже на Донбасі такі думки не є чимось дивним - багаторічне перебування в інформаційному просторі Росії і підконтрольних їй бойовиків не пройшло безслідно.

Між миром та війною - лише два кілометри

До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Утім, дорога туди для нас триває майже годину. Половину шляху до "запропонованої і майже погодженої" ділянки розведення долаємо у кузові старої армійської вантажівки ГАЗ-66, яку військові прозвали "Шишигою". "Тут треба бути в постійній готовності до несподіванок і прильотів (обстрілів. - Ред.), - майор, що супроводжує нас з оператором, намагається перекричати ревіння двигуна. - Робіть так само, як я: якщо я падаю - ви падаєте також".

Хвилин через десять зупиняємось посеред поля. Далі проїхати неможливо навіть повнопривідною "Шишигою" - майже весняне приазовське сонце перетворило ґрунтовку на суцільне болото. "Welcome to hell!" (з англійської "Ласкаво просимо до пекла". - Ред.) - вигукує майор, зістрибуючи з борту. На пекло місцевість зовсім не схожа - на перший погляд, звичайнісіньке поле.

Проте це враження оманливе - поля навколо нашпиговані мінами і снарядами, що не розірвались. Про смертельну небезпеку нагадує одинокий хрест з жовто-блакитним прапором поруч. Його встановили на згадку про українського морпіха, який на цьому місці підірвався на міні невесні 2017 року. До свого 22-го дня народження полеглий військовий не дожив лише два дні.

Військові розведенню не раді

Далі до майбутньої ділянки розведення йдемо пішки. Частину шляху доводиться бігти - у деяких місцях ми як на долоні у снайперів та кулеметників "Народної міліції" самопроголошеної ДНР. 21-річний лейтенант Іван, який зустрічає нас на передовій позиції, каже, що стріляють тут майже щоночі - переважно з кулеметів. До противника звідси - лише кількасот метрів.

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Розведення останніми днями - тема номер один серед військових. Вони хоч і підкреслюють, що виконуватимуть будь-які накази командування, проте не приховують: анонсованому відведенню зовсім не раді.

"Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже 25-річний старший солдат Петро з позивним "Елвіс". - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

Є у військових і суто тактичні аргументи. Командир опорного пункту Іван вважає, що нові позиції будуть гіршими за теперішні. Каже, що вони розташовані у низовині і через це звідти буде важко спостерігати за противником. У те, що бойовики "ДНР" теж їх не бачитимуть, а отже обстріли мали б припинитися, військовий не вірить. "Мені здається, навпаки, будуть прилітати більші калібри, адже вони не зможуть нас діставати зі стрілецької зброї, - припускає офіцер. - Вони зможуть дістати нас тільки із мінометів 82 та 120 калібру, тому можливі більші втрати".

Утім, коли розведення сил біля КПВВ "Гнутове" стане реальністю, поки що невідомо. Попри заяви представників влади і Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі про певні успіхи у переговорах конкретних дат і строків наразі немає. До того ж, відносне затишшя на фронті, як показали нещодавні бої біля Золотого, ще дуже далеке від стабільного.

  • Найменший та найпівденніший пункт пропуску КПВВ Гнутове неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску Жовтень на боці бойовиків ДНР.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Найменший та найпівденніший пункт пропуску

    КПВВ "Гнутове" неподалік Маріуполя - найменший із п'яти контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення. Щодня лінію фронту тут перетинають близько 3500 цивільних. Це вдвічі менше, ніж через інші КПВВ на Донбасі. Від цього шлагбаума - лише три кілометри до пункту пропуску "Жовтень" на боці бойовиків "ДНР".

  • Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик Особливість КПВВ Гнутове в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Шлях через лінію фронту лежить через Пищевик

    Особливість КПВВ "Гнутове" в тому, що він знаходиться безпосередньо в населеному пункті - у селищі Пищевик. Тож місцеві мешканці, яких тут залишилось менше 20, живуть фактично на території пункту пропуску. Рідні можуть потрапити до них тільки після перевірки. А з 5 вечора до 8 ранку, коли КПВВ закритий на ніч, для місцевих діє комендантська година - вільно пересуватися селом не можна.

  • Люди звикли до життя на КПВВ 52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок, - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Люди звикли до життя на КПВВ

    52-річний Андрій - наймолодший мешканець Пищевика. Каже, завдяки пункту пропуску у селищі відносно спокійно - хіба що ночами чути кулеметні черги. "Коли наші хлопці зайшли, тут почався порядок", - розповідає чоловік. З прикордонниками у місцевих - добросусідські відносини. "І хлібчика дадуть, і водички допоможуть принести, - розповіла нам сусідка Андрія Антоніна. - Хороші хлопці".

  • Майже звичайне сільське життя Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики ЛНР. Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Майже звичайне сільське життя

    Більшість мешканців Пищевика - пенсіонери, комусь допомагають рідні. Андрій залишився один - дружина померла, а пенсії він не отримує. Каже, необхідні документи залишились у Луганській області, де він до війни працював шахтарем. Доступу до них чоловік не має - зараз там бойовики "ЛНР". Тож Андрій влаштувався прибиральником на КПВВ і тримає господарство. Має 60 курей і три свині.

  • У Пищевику - жодного неушкодженого будинку Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    У Пищевику - жодного неушкодженого будинку

    Під час активних боїв у Пищевику були зруйновані або пошкоджені майже всі будинки. У вцілілих замість шибок у вікнах - плівка із символікою міжнародних організацій. У цю хату у 2016 році влучила міна бойовиків, розповідає нам Андрій. Господарів під час обстрілу не було вдома. Зараз вони переїхали до Маріуполя.

  • Укриття на КПВВ тримають напоготові Востаннє КПВВ Гнутове обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Укриття на КПВВ тримають напоготові

    Востаннє КПВВ "Гнутове" обстріляли у травні 2018 року, розповідають прикордонники. Тоді на пункт пропуску прилетіли дві протитанкові ракети. На щастя, люди не постраждали - було пошкоджено лише два цивільних авто. І хоча по пункту пропуску зараз не стріляють, гарантувати, що тиша триматиметься і надалі, не може ніхто. Тож укриття на КПВВ тримають напоготові.

  • Мінні поля Донбасу Небезпеки біля КПВВ вистачає і без прильотів. Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - вибухонебезпечними залишками війни, як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Мінні поля Донбасу

    Небезпеки біля КПВВ вистачає і без "прильотів". Поля навколо і городи місцевих рясно всіяні мінами і ВЗВ - "вибухонебезпечними залишками війни", як фахівці називають снаряди і гранати, що не розірвались. За даними міжнародної організації HALO Trust, яка займається гуманітарним розмінуванням, від початку війни на Донбасі на мінах і ВЗВ підірвались щонайменше 922 цивільних. 286 з них загинули.

  • Перевірки, як на кордоні Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, серйозна контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Перевірки, як на кордоні

    Перевірки на КПВВ не менш прискіпливі, ніж на справжньому кордоні. Прикордонники із спеціально навченими собаками шукають зброю, вибухівку і наркотики. Кажуть, "серйозна" контрабанда трапляється рідко. Кілька разів на місяць знаходять марихуану, яку люди перевозять для власних потреб.

  • Війна війною, а музика грає 64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем ДНР - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож на той бік може дозволити собі лише раз на півроку.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Війна війною, а музика грає

    64-річного маріупольця Валерія перевірки не лякають - у багажнику свого старенького Volvo він везе лише гармонь. Прямує до родичів у Новоазовськ, що опинився під контролем "ДНР" - хоче зіграти для них під час застілля. Такі зустрічі дуже цінує, адже подорож "на той бік" може дозволити собі лише раз на півроку.

  • Фронт зовсім поруч з КПВВ До лінії фронту від КПВВ Гнутове - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків ДНР. Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Фронт зовсім поруч з КПВВ

    До лінії фронту від КПВВ "Гнутове" - менше двох кілометрів. Саме ця ділянка може стати четвертою, де відбудеться розведення сил української армії і бойовиків "ДНР". Багато хто з військових вважає розведення хибним кроком. Кажуть, що позиції, на які їх можуть відвести, гірші за нинішні.

  • Петро й Іван Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Петро й Іван

    Солдатові Петру (ліворуч) - 25 років. На фронті він вже три роки. Його командирові, лейтенанту Івану (праворуч) - лише 21, на війні він - три місяці. "Можна відвести тільки до нашого кордону, - каже Петро. - А відходити далі на своїй землі - це взагалі недоцільно".

  • Пухнастий спецпідрозділ Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Життя на лінії фронту в Приазов'ї

    Пухнастий спецпідрозділ

    Поки не стріляють, разом із військовими під теплим приазовським сонцем гріються коти, яких в окопах завжди багато. На цій позиції їх рекордна кількість - 25. Для військових такі сусіди вкрай важливі, адже вони тримають лінію оборони проти численних мишей і пацюків. До того ж, кажуть військові, тварини здатні передчувати обстріли.

    Автор: Микола Бердник


 

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