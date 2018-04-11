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Воїслав Шешель

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Воїслав Шешель".

Воїслав Шешель є націоналістичним сербським політиком, юристом та публіцистом. Шешель є засновником і головою правоекстремістської Сербської радикальної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Суд ООН скасував виправдувальний вирок Воїславу Шешелю

Суд ООН скасував виправдувальний вирок Воїславу Шешелю 11.04.2018

Судді визнали сербського націоналіста Воїслава Шешеля винним у злочинах проти людяності. Утім, за ґрати він не потрапить.
У Сербії розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах

У Сербії розпочалося голосування на дострокових парламентських виборах 24.04.2016

Очікується, що правляча партія прем'єра Александара Вучича отримає близько 50 відсотків голосів.
Прокурор ООН оскаржить виправдувальний вирок Шешелю

Прокурор ООН оскаржить виправдувальний вирок Шешелю 06.04.2016

За словами головного прокурора Міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії Сержа Браммерца, обвинувачення виявило помилки у вироку, які мають "далекосяжний характер".
Коментар: Вирок Шешелю - фіаско для права

Коментар: Вирок Шешелю - фіаско для права 31.03.2016

Воїслав Шешель був і залишається проповідником ненависті. Тепер він знову є вільною людиною. Судовий процес у Гаазькому трибуналі став фіаско для права та справедливості, вважає Драгослав Дедовіч.
Прем'єр Хорватії: Виправдання Шешеля в Гаазі - ганебне

Прем'єр Хорватії: Виправдання Шешеля в Гаазі - ганебне 31.03.2016

Глава хорватського уряду Тихомір Орешкович розкритикував виправдання судом у Гаазі екс-лідера сербських радикалів Воїслава Шешеля, назвавши його "ганебним" та поразкою для трибуналу щодо колишньої Югославії.
Гаазький трибунал виправдав сербського радикала Воїслава Шешеля

Гаазький трибунал виправдав сербського радикала Воїслава Шешеля 31.03.2016

Міжнародний трибунал по колишній Югославії виніс виправдувальний вирок екс-лідеру сербських радикалів Воїславу Шешелю, звинуваченого у військових злочинах під час війни на Балканах.