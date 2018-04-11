Коментар: Вирок Шешелю - фіаско для права

Воїслав Шешель був і залишається проповідником ненависті. Тепер він знову є вільною людиною. Судовий процес у Гаазькому трибуналі став фіаско для права та справедливості, вважає Драгослав Дедовіч.