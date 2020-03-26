Восени школи в Україні можуть перейти на дистанційне навчання - РНБО

У зв'язку з епідемією коронавірусної хвороби у Раді національної безпеки і оборони України (РНБО) вважають за вірогідне переведення українських шкіл на дистанційне навчання восени цього року. Про це йдеться у суботу, 27 червеня, повідомила пресслужба Офісу президента з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні мають бути підготовлені відповідні технічні можливості", - сказано в повідомленні.

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Також з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля повідомляється, що показник захворюваності на коронавірусну інфекцію в Україні становить понад 50 людей на 100 тисяч населення, хоча ще в середині червня він не перевищував 40 людей на 100 тисяч населення.

Раніше Міністерство освіти України заявляло, що рішення про режим роботи шкіл буде ухвалюватися не раніше серпня. При цьому міністерство не планує переводити школи на обов'язкову дистанційну форму навчання. Дата початку нового навчального року в школах залежить від епідеміологічної ситуації в Україні, але попередньо це 1 вересня.

За весь період епідемії коронавірусу в Україні, за даними РНБО, було підтверджено 42 982 випадки інфікування COVID-19. Одужали - 18 934, померли 1 129 осіб.