 ″Ворожий вплив″: Росія вимагає заборонити рекламу акцій протесту на YouTube | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Новини

"Ворожий вплив": Росія вимагає заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

Відсутність реакції від Google буде розцінена Москвою як перешкоджання проведенню "демократичних виборів" у Росії та викличе адекватну відповідь, попередили у "Роскомнагляді".

Роскомнагляд вимагає припинити рекламу акцій протесту на YouTube

"Роскомнагляд" вимагає припинити рекламу акцій протесту на YouTube

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку та масових комунікацій ("Роскомнагляд") вимагає від Google припинити використання YouTube для реклами "незаконних масових заходів". Про це служба заявила у неділю, 11 серпня, після проведення у Москві та інших російських містах масових акцій протесту.

У відомстві стверджують, що "низка структур, котрі мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти, зокрема, "push-повідомлення" з метою поширення інформації про "несанкціоновані" акції, в тому числі "спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення ". При цьому такі "push-повідомлення" надходять, в тому числі користувачам, які не підписані на YouTube-канали даних структур, зазначили у "Роскомнагляді".

Якщо Google не відреагує на цю вимогу, йому загрожуватимуть наслідки, попередив "Роскомнагляд". "У разі невжиття Google заходів реагування, Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії", - зазначили у відомстві.

DW.COM

Багатотисячна демонстрація у центрі Москви переросла у неузгоджену з владою акцію протесту - так звані "гуляння". Силовики затримали кількасот осіб. Були повідомлення про побиття мітингарів. (10.08.2019)

У Москві відбулася узгоджена акція "Повернемо собі право на вибори". Затримання почалися ще до її початку. На акцію зібралися 50 тисяч осіб. (10.08.2019)

Своєю чергою, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов побачив у акціях протесту "маніпулювання" з боку інших країн. "Наші закордонні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на Сахарова у Москві", - цитує Клімова агенція ТАСС.

Нагадаємо, у Москві вже четверті вихідні поспіль відбулисямасові акції протесту. Їх викликало те, що окружні виборчі комісії не зареєстрували на вибори до Московської міської думи 57 кандидатів, більшість з яких незалежні. Під час мітингів десятки тисяч демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними багатьох підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. Правоохоронці під час акцій затримували тисячі людей. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.

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Москвичів хочуть позбавити батьківських прав за участь в акції протесту (07.08.2019)

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