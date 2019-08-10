"Ворожий вплив": Росія вимагає заборонити рекламу акцій протесту на YouTube

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку та масових комунікацій ("Роскомнагляд") вимагає від Google припинити використання YouTube для реклами "незаконних масових заходів". Про це служба заявила у неділю, 11 серпня, після проведення у Москві та інших російських містах масових акцій протесту.

У відомстві стверджують, що "низка структур, котрі мають YouTube-канали, купують у YouTube рекламні інструменти, зокрема, "push-повідомлення" з метою поширення інформації про "несанкціоновані" акції, в тому числі "спрямовані на зрив виборів федерального і регіонального значення ". При цьому такі "push-повідомлення" надходять, в тому числі користувачам, які не підписані на YouTube-канали даних структур, зазначили у "Роскомнагляді".

Якщо Google не відреагує на цю вимогу, йому загрожуватимуть наслідки, попередив "Роскомнагляд". "У разі невжиття Google заходів реагування, Російська Федерація буде розцінювати це як втручання в суверенні справи держави, а також ворожий вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів у Росії", - зазначили у відомстві.

Своєю чергою, заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Андрій Клімов побачив у акціях протесту "маніпулювання" з боку інших країн. "Наші закордонні опоненти використовували можливості інформаційно-комп'ютерних технологій для фактичного маніпулювання громадянами Росії, які прийшли на узгоджену владою акцію на Сахарова у Москві", - цитує Клімова агенція ТАСС.

Нагадаємо, у Москві вже четверті вихідні поспіль відбулисямасові акції протесту. Їх викликало те, що окружні виборчі комісії не зареєстрували на вибори до Московської міської думи 57 кандидатів, більшість з яких незалежні. Під час мітингів десятки тисяч демонстрантів вимагали, щоб міськвиборчком скасував рішення про визнання недійсними багатьох підписів на підтримку опозиційних політиків і зареєстрував їх кандидатами на виборах. Правоохоронці під час акцій затримували тисячі людей. За даними російських ЗМІ, десятки людей постраждали.