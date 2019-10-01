ВООЗ: Четверо з п'яти підлітків у світі дуже мало рухаються

Сучасні підлітки в усьому світі дуже мало рухаються, особливо ця проблема зачіпає дівчат. Лише близько 15 відсотків з них достатньо рухаються. Четверо з п'яти підлітків рухаються недостатньо, стверджується в дослідженні Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), опублікованому в п'ятницю, 22 листопада, в спеціалізованому науковому журналі The Lancet.

Дані ВООЗ ґрунтуються на опитуваннях 1,6 мільйона школярів у віці від 11 до 17 років в 146 країнах, які проводилися в період з 2001 по 2016 рік. Згідно з цим дослідженням, в Німеччині 79,7 відсотка хлопчиків і 87,9 відсотка дівчат ведуть недостатньо активний спосіб життя.

У дослідженні не називаються чіткі причини, які пояснювали б таку поведінку підлітків. Утім, на думку вчених, до зниження рівня фізичної активності могла призвести "електронна революція", яка змінила "руховий стереотип підлітків". Через це вони мало рухаються і ведуть сидячий спосіб життя.

Крім того, в деяких країнах на поведінку підлітків сильно впливає ситуація з безпекою. "Існують місця, де стає все небезпечніше знаходитися на вулиці і бути там активними. Якщо зовні небезпечно, то підлітки починають рідше ходити в школу пішки або менше кататися на велосипедах", - говорить Ліан Райлі, яка брала участь в роботі над дослідженням.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, діти і підлітки від 5 до 17 років повинні бути активними як мінімум 60 хвилин в день, а якщо вони перевищуватимуть цю норму, то це лише піде їм на користь. Дорослі від 18 до 64 років повинні бути фізично активними мінімум 150 хвилин в тиждень або щонайменше 75 хвилин в тиждень займатися спортом.

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