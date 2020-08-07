ВООЗ: Цього тижня число інфікованих коронавірусом перевищить 20 мільйонів

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі цього тижня перевищить 20 мільйонів. Про це в понеділок, 10 серпня, повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. За його словами, число померлих від викликаного вірусом захворювання COVID-19 досягне 750 тисяч осіб.

Водночас гендиректор ВООЗ наголосив на тому, що попри біль, який спричиняє людству пандемія, надія є. Зокрема, він відзначив, що Нова Зеландія вже 100 днів не повідомляє про нові випадки зараження всередині країни, а також назавав Німеччину прикладом країни, яка змогла зупинити поширення COVID-19. Тедрос Адханом Гебреєсус також схвалив дії Руанди, де тестування на коронавірус та лікування викликаного ним захворювання є безплатним.

За даними ВООЗ, у світі й надалі зростає число заражень коронавірусом. "Можна це назвати другою хвилею, другим піком, спалахом - як завгодно. Щойно ви припиняєте тиснути на цей вірус - він повертається. Я знаю, що люди не хочуть цього чути, але це реальність", - заявив експерт ВООЗ Майкл Раян. За його словами, зупинити поширення SARS-CoV-2 надзвичайно важко.