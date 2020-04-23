 ВООЗ проти видачі ″паспортів імунітету″ особам, які перехворіли коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2020

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Новини

ВООЗ проти видачі "паспортів імунітету" особам, які перехворіли коронавірусом

У Всесвітній організації охорони здоров'я кажуть, що досі немає доказів вироблення імунітету до коронавірусу і не виключають ризику повторного зараження COVID-19.

Вчені продовжують досліджувати реакцію імунітету на коронавірус, зазначають у ВООЗ

Вчені продовжують досліджувати реакцію імунітету на коронавірус, зазначають у ВООЗ

Вироблення антитіл до коронавірусу у пацієнтів, які одужали від COVID-19, досі не було доведено, стверджують у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), а також вказують на ризик повторного інфікування SARS-Cov-2.

Про це ВООЗ повідомила у науковій записці, яка була опублікована у суботу, 25 квітня, пише інформаційне агентство Reuters.

Паспорти імунітету від коронавірусу

"Деякі уряди припустили, що виявлення антитіл до SARS-Cov-2, вірусу, що викликає COVID-19, може служити основою для "паспортів імунітету" чи "сертифікатів відсутності ризику", які дозволять особам подорожувати чи повернутися до роботи через припущення, що вони захищені від повторного зараження", - пише ВООЗ.

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Однак у науковій записці цього агентства ООН застерігають політиків від подібної ідеї. Така практика, навпаки, може збільшити ризик поширення коронавірусу, адже люди почнуть ігнорувати стандартні заходи безпеки у боротьбі з пандемією, йдеться у документі.

Більшість досліджень свідчать, що люди, які одужали від COVID-19, й справді мають антитіла проти коронавірусу, зазначають у ВООЗ. Але у деяких із них рівень цих антитіл у крові є вкрай низьким, додають у організації, зазначаючи, що науковці поки продовжують досліджувати реакцію імунітету на SARS-Cov-2.

Чилі хоче видавати паспорти здоров'я

Про намір видавати своїм громадянам "паспорти здоров'я" минулого тижня оголосила влада Чилі. Там запропонували надавати дозвіл повертатися до роботи тим людям, які за допомогою тесту продемонструють наявність у них антитіл до коронавірусу.

Нещодавнє дослідження у Нью-Йорку продемонструвало, що кожен п'ятий житель цього міста має антитіла до коронавірусу. Про початок масового дослідження щодо колективного імунітету до SARS-CoV-2 на початку квітня також повідомили і у Німеччині.

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Як у Німеччині тестують на антитіла до COVID-19 (21.04.2020)

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