ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусу

Спалах коронавірусу в світі сягнув рівня пандемії, оголосив у середу, 11 березня, генеральний директор Всесвітної організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус. "ВООЗ цілодобово оцінював цей спалах, і ми глибоко стурбовані як тривожним рівнем поширення і серйозності, так і тривожним рівнем бездіяльності", - наголосив він.



За останні два тижні кількість випадків захворювання на COVID-19 за межами Китаю збільшилась в 13 разів, а кількість постраждалих країн - втричі, зазначив гендиректор ВООЗ. Загальна кількість випадків у 114 країнах досягла 118 тисяч, від хвороби померла 4291 людина.

"Усі країни все ще можуть змінити хід цієї пандемії. Якщо країни виявляють, тестують, обробляють, ізолюють, відстежують та мобілізують людей", - наголосив Гебреєсус.

Своєю чергою виконавчий директор ВООЗ Майкл Райан наголосив, що слово "пандемія" лише описує ситуацію, але не "змінює того, що ми робимо".

Як повідомляється на сайті ВООЗ, пандемія - це поширення нового захворювання в світових масштабах.