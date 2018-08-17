Володимир Путін пообіцяв зміцнювати військову інфраструктуру Росії

Президент Росії Володимир Путін пообіцяв зміцнювати військову інфраструктуру РФ. Про це він заявив у середу, 22 серпня, під час спільної прес-конференції у Сочі з президентом Фінляндії Саулі Нііністе. "Ми маємо реагувати на те, що поблизу наших кордонів (…) з'являються елементи американської протиракетної оборони", - зазначив Путін. "Військова інфраструктура НАТО просувається до наших кордонів (…) Ми маємо дивитися, що там відбувається, та зміцнювати нашу інфраструктуру", - стверджує Путін, якого цитує прес-служба Кремля.

Попри такі закиди Путіна, раніше в НАТО вказували на стрімке зростання активності російської авіації в повітряному просторі поблизу країн-членів Альянсу з 2014 року, в тому числі й у Балтійському морі та в північній частині Атлантики.

Путін говорить про чесну конкуренцію щодо газу

Водночас російський президент переконує, що на сьогодні Росія є "оптимальним постачальником" газу для європейської економіки. Щодо європейського газового ринку Путін висловив сподівання на "чесну конкуренцію в рамках чинних міжнародно-правових норм".

Як відомо, раніше Європейська Комісія визнала дії російського "Газпрому" такими, що суперечать правилам чесної конкуренції та наклала на російську компанію певні зобов'язання.

На цьому тлі Путін згадав проект газопроводу "Північний потік-2". На думку російського президента, цей газогін "потрібен Європі". Він обґрунтував його потрібність постійним зростанням обсягів споживання газу європейськими країнами та скороченням запасів "блакитного палива" в Європі. Таку тенденцію президент РФ вважає "медичним фактом".

"Корисна" зустріч з Трампом

Російський президент також прокоментував свою минулу зустріч з американським колегою Дональдом Трампом. "Вважаю, що вона була корисною", - заявив Володимир Путін. На тлі цього він наголосив, що "ніхто не сподівався, що за двогодинну розмову можна буде вирішити всі питання, котрі досі були спірними".

На сайті Кремля зазначається, що під час переговорів Путін і його фінський колега торкнулися і ситуації на Донбасі та в Сирії.