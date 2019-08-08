Володимир Зеленський анонсував земельну реформу 2019 року

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що цього року буде проведено земельну реформу, яка дасть змогу створити ринок землі у 2020 році. "Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть змогу створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, яка є найкращою у світі за якістю", - сказав Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер, 8 серпня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, зокрема компанія Onur. "Сподіваюся, таких компаній буде більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність створення і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливість для державно-приватного партнерства", - сказав Зеленський.

"Восени ми ухвалюємо закон про концесію, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями", - сказав він, наголосивши, що Україна буде рада бачити турецьких партнерів у всіх українських проєктах.

У лютому 2019 року експрезидент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.

В Україні легалізують азартні ігри

Крім того, Зеленський заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п'ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - зазначив президент. Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

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