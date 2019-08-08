 Володимир Зеленський анонсував земельну реформу 2019 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Володимир Зеленський анонсував земельну реформу 2019 року

Володимир Зеленський заявив, що 2019 року в Україні проведуть земельну реформу та легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (фото з архіву)

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що цього року буде проведено земельну реформу, яка дасть змогу створити ринок землі у 2020 році. "Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дасть змогу створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів, яка є найкращою у світі за якістю", - сказав Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер, 8 серпня, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, зокрема компанія Onur. "Сподіваюся, таких компаній буде більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність створення і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливість для державно-приватного партнерства", - сказав Зеленський.

"Восени ми ухвалюємо закон про концесію, що дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями", - сказав він, наголосивши, що Україна буде рада бачити турецьких партнерів у всіх українських проєктах.

DW.COM

Переселенцям з Криму мають на законодавчому рівні спростити отримання дозволів для відвідин рідних на окупованому Росією півострові, обіцяє президент України Володимир Зеленський. (07.08.2019)

Володимир Зеленський повідомив, що у телефонній розмові закликав Володимира Путіна вплинути на бойовиків, аби ті припинили вбивати українських військових. Він має намір цього дня зв'язатися також з Меркель та Макроном. (07.08.2019)

У лютому 2019 року експрезидент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає продовження мораторію на продаж земель сільгосппризначення до 1 січня 2020 року.

В Україні легалізують азартні ігри

Крім того, Зеленський заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино у п'ятизіркових готелях.

"Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино у п'ятизіркових готелях, що стимулюватиме розвиток туристичного кластера регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - зазначив президент. Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря. 

Дивитись відео 19:41

Медреформу не зупинятимемо, ми не ідіоти - радник Зеленського (07.08.2019)

Дивитись відео 03:37

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019)

Аудіо й відео до теми

Медреформу не зупинятимемо, ми не ідіоти - радник Зеленського (07.08.2019)  

Монобільшість у Раді: шанси і ризики для Зеленського, "Слуги народу" та України (25.07.2019)  

Реклама

Докладно

Затримання під час протестів за вільні вибори у Москві. 3 серпня 2019

Коментар: Путін - коли президент не хоче бути хорошим

Про якості сучасних правителів розмірковує німецький публіцист Александер Ґерлах.  

Газове родовище Тамар у Середземному морі (фото з архіву)

Ізраїль, Кіпр і Греція працюють над проєктом газогону в ЄС

Після переговорів в Афінах міністри трьох країн висловили надію на швидке підписання договору про прокладання газогону.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  