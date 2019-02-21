Володимир Гройсман обіцяє енергонезалежність: чи реально це? (відео)

Про енергетичну незалежність України в уряді Володимира Гройсмана заявляли вже не раз. Чи дійсно Україна може собі дозволити відмовитися від імпорту газу, від чого це залежить і що цьому заважає?
Повна відмова від імпорту газу в Україні цілком ймовірна, але для цього потрібно скоротити споживання газу, а також збільшити обсяги власного видобутку, наголошують оглядачі. За "Стратегією сталого розвитку-2020", схваленою українським урядом кілька років тому, до 2020-го року видобуток власного газу мав зрости до трохи більше 27 млрд кубометрів. З них 20 мільярдів - повинна була видобувати державна компанія "Укргазвидобуток", а решту - приватний сектор. Втім, як показує досвід останніх років, певний приріст є, однак він недостатній.
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