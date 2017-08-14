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Войцех Балчун

Войцех Балчун - польський та український підприємець, колишній керівник "Укрзалізниці". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Войцех Балчун".

Войцех Балчун був керівником публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" з квітня 2016 до серпня 2017 року. Його призначили на цю посаду за результатами конкурсу. 9 серпня 2017 року Войцех Балчун заявив про свою відставку з цієї посади. Цього ж дня уряд України звільнив Балчуна.

Німецький радник про Укрзалізницю: Відкотилися туди, де були три роки тому

Німецький радник про "Укрзалізницю": Відкотилися туди, де були три роки тому 14.08.2017

У питанні реформ та подолання політичного впливу "Укрзалізниця" опинилася там, де була три роки тому, розповів у інтерв'ю DW колишній радник керівництва УЗ Штефан Гофзесс.
Укрзалізниця після Балчуна: спірна спадщина польського менеджера

"Укрзалізниця" після Балчуна: спірна спадщина польського менеджера 09.08.2017

Після 14 місяців на чолі "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку. Навіть фінансові показники державної компанії викликають спори: прибутковою вона була чи збитковою. Чого ж досягнув в Україні польський менеджер?
Войцех Балчун подав у відставку

Войцех Балчун подав у відставку 09.08.2017

Голова правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцех Балчун написав заяву про відставку, яку розгляне уряд.

Рік Балчуна на чолі Укрзалізниці: успішний початок чи остаточний провал?

Рік Балчуна на чолі "Укрзалізниці": успішний початок чи остаточний провал? 31.05.2017

Контракт з керівником "Укрзалізниці" Войцехом Балчуном добігає кінця. Уряд хоче від нього звіту про розпочаті реформи. DW проаналізувала, чи є чим похвалитися польському менеджеру в Україні.
Війна за Укрзалізницю: навіщо знадобилось перепідпорядкування

Війна за "Укрзалізницю": навіщо знадобилось перепідпорядкування 31.01.2017

Конфлікту між міністерством інфраструктури та урядом через перепідпорядкування "Укрзалзниці" можна було уникнути, запевняють експерти.
Глава Укрзалізниці заявляє про погрози та хакерські атаки

Глава "Укрзалізниці" заявляє про погрози та хакерські атаки 15.12.2016

Новопризначені керівники компанії зіткнулися з реальними загрозами розправи, заявив Войцех Балчун. Він переконаний, це є свідченням того, що "система не збирається здаватися".
Хард-рок на коліях: що чекає на поляка в Укрзалізниці

Хард-рок на коліях: що чекає на поляка в "Укрзалізниці" 13.04.2016

На посаду голови правління ПАТ "Укрзалізниця" конкурсна комісія рекомендувала екс-керівника польського залізничного вантажоперевізника PKP Cargo Войцеха Балчуна. Чи вдасться йому повторити польський успіх в Україні?