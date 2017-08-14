Войцех Балчун - польський та український підприємець, колишній керівник "Укрзалізниці". На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Войцех Балчун".

Войцех Балчун був керівником публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця" з квітня 2016 до серпня 2017 року. Його призначили на цю посаду за результатами конкурсу. 9 серпня 2017 року Войцех Балчун заявив про свою відставку з цієї посади. Цього ж дня уряд України звільнив Балчуна.