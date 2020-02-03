Внаслідок турецьких обстрілів загинули 13 військових сил Асада - спостерігачі

Турецька армія обстріляла позиції сил уряду Башара Асада на півночі Сирії. Внаслідок обстрілів у понеділок, 3 лютого, загинули щонайменше 13 сирійських військових, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотримання прав людини, передає агенція новин AFP. За даними спостерігачів, які спираються на мережу інформаторів у Сирії, восьмеро військових загинули в провінції Ідліб, троє - у провінції Латакія і ще двоє - у провінції Хама. Ще 20 сирійських військових отримали поранення.

У Дамаску поки не підтвердили загибель своїх військових.

Спостерігачі також повідомили про загибель цього дня 14-ти цивільних на півночі Сирії внаслідок авіаударів, здійснених, ймовірно, російськими літаками.

Війська Асада обстріляли турецьких військових

Раніше цього дня сирійські військові обстріляли турецькі позиції у Сирії. Жертвами обстрілів у провінції Ідліб, за уточненими даними, стали п'ятеро турецьких військових та ще троє цивільних контрактників турецької армії. В Анкарі наголосили, що сирійські сили здійснили обстріл попри те, що були заздалегідь поінформовані про розташування турецьких військових.

Тим часом у міністерстві оборони РФ стверджували, що Анкара не попередила про пересування своїх військових в Ідлібі. Це нібито і стало причиною того, що турецькі війська потрапили під обстріл.

Нагадаємо, що в цій сирійській провінції триває наступ урядових сил Башара Асада, які підтримує Росія та Іран. Натомість опозиційні до Асада сили, які контролюють більшість території провінції, користуються підтримкою Туреччини.