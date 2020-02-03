 Внаслідок турецьких обстрілів загинули 13 військових сил Асада - спостерігачі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.02.2020

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Новини

Внаслідок турецьких обстрілів загинули 13 військових сил Асада - спостерігачі

Турецька армія обстріляла позиції сил уряду Башара Асада на півночі Сирії. Внаслідок обстрілів, за даними спостерігачів, загинули 13 сирійських військових. Так Анкара відповіла на обстріл позицій турецьких військ.

Турецькі військові у Сирії

Турецькі військові у Сирії

Турецька армія обстріляла позиції сил уряду Башара Асада на півночі Сирії. Внаслідок обстрілів у понеділок, 3 лютого, загинули щонайменше 13 сирійських військових, повідомили у Сирійському центрі моніторингу за дотримання прав людини, передає агенція новин AFP. За даними спостерігачів, які спираються на мережу інформаторів у Сирії, восьмеро військових загинули в провінції  Ідліб, троє - у провінції Латакія і ще двоє - у провінції Хама. Ще 20 сирійських військових отримали поранення. 

У Дамаску поки не підтвердили загибель своїх військових.

Спостерігачі також повідомили про загибель цього дня 14-ти цивільних на півночі Сирії внаслідок авіаударів, здійснених, ймовірно, російськими літаками. 

DW.COM

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Війська Асада обстріляли турецьких військових

Раніше цього дня сирійські військові обстріляли турецькі позиції у Сирії. Жертвами обстрілів у провінції Ідліб, за уточненими даними, стали п'ятеро турецьких військових та ще троє цивільних контрактників турецької армії. В Анкарі наголосили, що сирійські сили здійснили обстріл попри те, що були заздалегідь поінформовані про розташування турецьких військових.

Тим часом у міністерстві оборони РФ стверджували, що Анкара не попередила про пересування своїх військових в Ідлібі. Це нібито і стало причиною того, що турецькі війська потрапили під обстріл.

Нагадаємо, що в цій сирійській провінції триває наступ урядових сил Башара Асада, які підтримує Росія та Іран. Натомість опозиційні до Асада сили, які контролюють більшість території провінції, користуються підтримкою Туреччини.

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