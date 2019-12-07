Внаслідок російського авіаудару в Ідлібі загинули щонайменше десятеро цивільних

Внаслідок бомбардування з боку російської авіації на північному заході Сирії у вівторок, 24 грудня, загинули щонайменше десятеро цивільних, серед яких шестеро дітей. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, під обстріл російських літаків потрапила школа, де мешкали біженці, у селі Джубасс поблизу міста Серакіб у провінції Ідліб, повідомляє агентство новин dpa.

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку загострення ситуації у грудні загинули близько 80 цивільних, а залишити свої домівки були змушені близько 40 тисяч людей, зазначає агентство новин AFP. З минулого тижня урядові сили після боїв з джихадистами взяли під свій контроль десятки міст і сіл на півдні Ідлібу. Внаслідок сутичок загинуло близько 260 бійців з обох сторін.

За січень-вересень поточного року у провінції Ідліб загинули або були поранені понад 500 дітей, повідомив Дитячий фонд ООН (UNICEF), який засудив насильство щодо дітей.