 Внаслідок російського авіаудару в Ідлібі загинули щонайменше десятеро цивільних | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

Внаслідок російського авіаудару в Ідлібі загинули щонайменше десятеро цивільних

Під удар російської авіації потрапила школа в провінції Ідліб у Сирії. Внаслідок бомбардування загинули щонайменше десятеро цивільних, серед яких шестеро дітей, кажуть спостерігачі.

Після обстрілів в Ідлібі (архівне фото)

Після обстрілів в Ідлібі (архівне фото)

Внаслідок бомбардування з боку російської авіації на північному заході Сирії у вівторок, 24 грудня, загинули щонайменше десятеро цивільних, серед яких шестеро дітей. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. За його даними, під обстріл російських літаків потрапила школа, де мешкали біженці, у селі Джубасс поблизу міста Серакіб у провінції Ідліб, повідомляє агентство новин dpa.

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Серед жертв бомбардувань сирійської та російської авіації в провінції Ідліб - восьмеро дітей, кажуть у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. (07.12.2019)

Упродовж двох днів бойових дій у сирійській провінції Ідліб загинуло близько 70 людей, кажуть спостерігачі. Нинішні сутички стали найзапеклішими за останні кілька місяців. (01.12.2019)

Нагадаємо, провінція Ідліб перебуває під контролем опозиційних до Башара Асада сил, де переважають ісламісти з угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". З квітня підконтрольні Асаду війська за підтримки Росії намагаються встановити контроль над Ідлібом. З вересня в провінції в цілому дотримувалися режиму припинення вогню, про який домовилися в серпні президенти Туреччини та Росії.

Утім, за даними спостерігачів, унаслідок бомбардувань та боїв з початку загострення ситуації у грудні загинули близько 80 цивільних, а залишити свої домівки були змушені близько 40 тисяч людей, зазначає агентство новин AFP. З минулого тижня урядові сили після боїв з джихадистами взяли під свій контроль десятки міст і сіл на півдні Ідлібу. Внаслідок сутичок загинуло близько 260 бійців з обох сторін.

За січень-вересень поточного року у провінції Ідліб загинули або були поранені понад 500 дітей, повідомив Дитячий фонд ООН (UNICEF), який засудив насильство щодо дітей.

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