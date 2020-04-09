Внаслідок обстрілів на Донбасі 20 квітня загинув український військовий

Внаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі у понеділок, 20 квітня, загинув український військовослужбовець, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці у соціальній мережі Facebook. Повідомляється, що бойовики вели вогонь по українських позиціях з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї біля населених пунктів Південне, Новоолександрівка та Мар'їнка.

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Як вказується у повідомленні, двох поранених військовослужбовців евакуювали у військовий медичний заклад. "На жаль, ще один український захисник отримав поранення, несумісні з життям. Командування Об'єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться в повідомленні пресцентру ООС.

У ньому також зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.