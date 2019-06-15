Внаслідок нападу на готель у Сомалі загинули десятки людей

У місті Кісмайо на півдні Сомалі в ніч на суботу, 13 липня, терористи вчинили напад на готель. Внаслідок атаки загинули щонайменше 26 осіб, ще 56 - поранені, повідомляє агентство AFP з посиланням на президента автономного регіону Джубаленд Ахмеда Мохамеда.

За його словами, серед загиблих є іноземці: троє кенійців, троє танзанійців, двоє американців, а також громадяни Канади і Великобританії. Серед поранених - двоє китайців.

Відовідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб". Терорист-смертник в'їхав у готель на начиненому вибухівкою автомобілі, після чого кілька нападників увірвалися в будівлю та почали стріляти. Як зазначив Ахмед Мохамед, нападників було четверо включно з терористом-смертником. Двох нападників правоохоронці вбили, ще одного - затримали.

За інформацією джерел AFP, більшість гостей у готелі - політики, які зупинилися в ньому перед мсцевими виборами, які мають відбутися в серпні. Серед загиблих - і кандидат в президенти автономного регіону Джубаленд. Під час нападу загинула також журналістка Ходан Налея, яка мала громадянство Канади і нещодавно повернулася в Сомалі.

Нагадаємо, 15 червня бойовики з "Аш-Шабаб" підірвали два автомобілі у столиці країни Могадишо, внаслідок чого загинули восьмеро людей, ще щонайменше 16 були поранені. Угруповання "Аш-Шабаб" пов'язане з "Аль-Каїдою". Мета "Аш-Шабаб" - утвердити в Сомалі ісламістську державу.