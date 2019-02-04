 Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.06.2019

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Новини

Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей

В Могадішо стались вибухи в кварталі біля парламенту та на автошляху до аеропорту. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".

Сили безпеки на місці одного з вибухів у Могадішо

Сили безпеки на місці одного з вибухів у Могадішо

Внаслідок двох вибухів у столиці Сомалі Могадішо у суботу, 15 червня, загинули восьмеро людей, повідомила служба швидкої допомоги міста. Ще щонайменше 16 людей дістали поранень, повідомляє агенція AFP. Перший вибух стався у кварталі поблизу парламенту, де був підірваний автомобіль, другий - на автодорозі в аеропорт.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб", яке пов'язують "Аль-Каїдою". Воно заявило, що вибухи повинні були завдати удару по контрольно-пропускних пунктах біля аеропорту, де знаходиться багато дипломатичних установ, та президентського палацу.

За кілька годин до вибухів місцева міліція стратила дев'ятьох цивільних, яких пов'язували з "Аш-Шабаб". Це стало відповіддю на те, що члени терористичного угрупування вбили поліцейського.

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Внаслідок вибуху біля торговельного центру в столиці Сомалі загинули щонайменше 11 людей, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб". (04.02.2019)

Внаслідок вибуху біля готелю в Могадишо загинули щонайменше 25 осіб, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб". (28.02.2019)

Останніми роками в Могадишо сотні людей стали жертвами терактів, скоєних переважно в урядовому кварталі. Відповідальність за напади влада Сомалі покладає, як правило, на угруповання "Аш-Шабаб". Терористів цієї групи пов'язують з "Аль-Каїдою", їхня мета - утвердити в Сомалі ісламістську державу.

Минулого місяця генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив про збільшення операцій та авіаударів проти тренувальних таборів та пунктів "Аш-Шабаба". Це призвело до переміщення членів терористичного угрупування до великих міст, зокрема Могадішо, де менша вірогідність потрапити під обстріли, додав Гуттеріш.

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