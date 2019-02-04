Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей

Внаслідок двох вибухів у столиці Сомалі Могадішо у суботу, 15 червня, загинули восьмеро людей, повідомила служба швидкої допомоги міста. Ще щонайменше 16 людей дістали поранень, повідомляє агенція AFP. Перший вибух стався у кварталі поблизу парламенту, де був підірваний автомобіль, другий - на автодорозі в аеропорт.

Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб", яке пов'язують "Аль-Каїдою". Воно заявило, що вибухи повинні були завдати удару по контрольно-пропускних пунктах біля аеропорту, де знаходиться багато дипломатичних установ, та президентського палацу.

За кілька годин до вибухів місцева міліція стратила дев'ятьох цивільних, яких пов'язували з "Аш-Шабаб". Це стало відповіддю на те, що члени терористичного угрупування вбили поліцейського.

Останніми роками в Могадишо сотні людей стали жертвами терактів, скоєних переважно в урядовому кварталі. Відповідальність за напади влада Сомалі покладає, як правило, на угруповання "Аш-Шабаб". Терористів цієї групи пов'язують з "Аль-Каїдою", їхня мета - утвердити в Сомалі ісламістську державу.

Минулого місяця генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш повідомив про збільшення операцій та авіаударів проти тренувальних таборів та пунктів "Аш-Шабаба". Це призвело до переміщення членів терористичного угрупування до великих міст, зокрема Могадішо, де менша вірогідність потрапити під обстріли, додав Гуттеріш.