Внаслідок вибуху у Гаазі обвалилась частина будинку, є поранені

У житловому будинку у нідерландському місті Гаага у неділю, 27 січня, стався вибух. Внаслідок цього обвалилась частина триповерхового будинку на вулиці Ян ван дер Хайденстраат. Зокрема, зруйнований фасад будинку, а уламки розкидало по всій вулиці.

Внаслідок вибуху було поранено щонайменше дев'ять людей, повідомила пожежна охорона. Семеро з них були відправлені у лікарні. За даними рятувальників, під уламками можуть залишатися ще люди, їхня кількість невідома. Окрім того, були пошкоджені прилеглі будинки та автомобілі, що стояли поруч.

За даними нідерландської поліції, в будинку міг статися вибух газу. Аварійні служби оцінюють ситуацію і складають план дій для перевірки сусідніх будинків.