 Внаслідок вибуху у Гаазі обвалилась частина будинку, є поранені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.01.2019

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Новини

Внаслідок вибуху у Гаазі обвалилась частина будинку, є поранені

Щонайменше дев'ять людей отримали поранення внаслідок вибуху у житловому будинку у Гаазі. Рятувальники шукають під уламками інших постраждалих.

Пошукова операція на місці вибуху продовжується

Пошукова операція на місці вибуху продовжується

У житловому будинку у нідерландському місті Гаага у неділю, 27 січня, стався вибух. Внаслідок цього обвалилась частина триповерхового будинку на вулиці Ян ван дер Хайденстраат. Зокрема, зруйнований фасад будинку, а уламки розкидало по всій вулиці.

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За уточненими даними, внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа загинули двоє пожежників та іспанська туристка. Ще щонайменше 47 людей поранені. У МВС Франції вважають, що причиною вибуху міг стати витік газу. (12.01.2019)

Внаслідок вибуху було поранено щонайменше дев'ять людей, повідомила пожежна охорона. Семеро з них були відправлені у лікарні. За даними рятувальників, під уламками можуть залишатися ще люди, їхня кількість невідома. Окрім того, були пошкоджені прилеглі будинки та автомобілі, що стояли поруч.

За даними нідерландської поліції, в будинку міг статися вибух газу. Аварійні служби оцінюють ситуацію і складають план дій для перевірки сусідніх будинків.

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