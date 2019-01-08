Внаслідок вибуху в Парижі загинули щонайменше двоє людей

У прокуратурі Парижа повідомили про двох загиблих пожежників внаслідок вибуху в пекарні в центрі Парижа. У прокуратурі міста заявляють про ще 37 травмованих.
В одній із пекарень в центрі Парижа вранці в суботу, 12 січня, пролунав потужний вибух. За уточненими даними, які навела прокуратура міста, внаслідок вибуху загинули двоє пожежників. У прокуратурі відкоригували інформацію міністра внутрішніх справ країни Крістофа Кастанера, який раніше заявив про чотирьох загиблих, передає агентство AP.
За уточненими даними прокуратури, ще 37 людей отримали травми, десятеро з них - серйозні. Раніше, до повідомлення про загиблих, речник департаменту пожежної охорони Парижа Ерік Мулен повідомляв про загалом 36 постраждалих. За його словами, п'ятеро з них, у тому числі двоє пожежників, перебували в критичному стані.
За повідомленнями ЗМІ, вибух був дуже потужний, спалахнув вогонь. Правоохоронці виходять з того, що вибух спричинив витік газу. Саме через це до пекарні викликали пожежників - на момент вибуху вони перебували на місці.
Пекарня, в якій пролунав вибух, розташована приблизно за один кілометр від Паризької опери. На відеокадрах з місця події було видно велику кількість пожежників, з будівлі валив дим. Вітрини та шибки у вікнах неподалік від пекарні внаслідок вибуху розбиті, вибуховою хвилею перевернуло кілька автомобілів.
Крістоф Кастанер, який згодом прибув на місце події, повідомив, що в рятувальній операції беруть участь близько 200 пожежників.
Правоохоронці Парижа перебувають у стані підвищеної готовності через анонсовані протести "жовтих жилетів". У місті до охорони порядку цього дня під час протестів залучено п'ять тисяч силовиків.
Внаслідок вибуху та обвалення частини багатоповерхівки у Фастові загинули двоє людей. На місці вибуху у будинку немає слідів горіння газу. (15.12.2018)
Рятувальники виявили під завалами будинку в Магнітогорську тіла вже 38 загиблих, з яких шестеро - діти. Доля трьох осіб все ще невідома. (03.01.2019)
Поліція затримала трьох підозрюваних після вибуху біля офісу "Альтернативи для Німеччини" в саксонському місті Дебельн. Повідомляється, що в Саксонії побільшало політично вмотивованих атак на офіси правопопулістів. (04.01.2019)