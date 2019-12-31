ВМС Австралії евакують тисячу осіб, заблокованих на узбережжі лісовими пожежами

Десантний корабель ВМС Австралії підійшов у п'ятницю, 3 січня, до берега поблизу курортного містечка Маллакута на південному сході Австралії. Звідти здійснюється евакуація близько тисячі людей, заблокованих на пляжах через лісові пожежі, повідомляє AFP.

Людей евакуюють з невеликою кількістю особистих речей та домашніми тваринами. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що евакуація триватиме до вечора.

При цьому, за останніми даними, кількість жертв стихійного лиха, що вирує на південному сході континенту, сягла щонайменше 20 осіб. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. Пожежі знищили чи пошкодили більше 1300 будівель, а їхня загальна площа сягає 5,5 мільйонів гектарів. Для порівняння, ця цифра є більшою за площу Данії. Від стихії також масово гинуть тварини, зокрема коали.

Повідомляється, що найближчими вихідними ситуація погіршиться через зростання температури повітря до 40 градусів за Цельсієм. У регіонах, охоплених пожежами, оголошено надзвичайний стан. Від тисяч туристів та місцевих мешканців вимагають до суботи залишити смугу узбережжя довжиною у 300 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що загалом у Маллакуті було заблоковано близько 4000 осіб. Спочатку кораблі ВМС Австралії доставляли їм продукти харчування та воду.