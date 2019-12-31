 ВМС Австралії евакують тисячу осіб, заблокованих на узбережжі лісовими пожежами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Новини

ВМС Австралії евакують тисячу осіб, заблокованих на узбережжі лісовими пожежами

Австралійські ВМС розпочали евакуацію тисячі людей, заблокованих на пляжах у Маллакуті через лісові пожежі. Кількість жертв вогню зросла до щонайменше 20.

Заблокованих лісовими пожежами людей евакуюють ВМС Австралії

Заблокованих лісовими пожежами людей евакуюють ВМС Австралії

Десантний корабель ВМС Австралії підійшов у п'ятницю, 3 січня, до берега поблизу курортного містечка Маллакута на південному сході Австралії. Звідти здійснюється евакуація близько тисячі людей, заблокованих на пляжах через лісові пожежі, повідомляє AFP.

Людей евакуюють з невеликою кількістю особистих речей та домашніми тваринами. Прем'єр-міністр Скотт Моррісон заявив, що евакуація триватиме до вечора.

Australien Waldbrände Evakurierungen durch Marine (picture-alliance/AP/Australian Department of Defense)

При цьому, за останніми даними, кількість жертв стихійного лиха, що вирує на південному сході континенту, сягла щонайменше 20 осіб. Ще десятки вважаються зниклими безвісти. Пожежі знищили чи пошкодили більше 1300 будівель, а їхня загальна площа сягає 5,5 мільйонів гектарів. Для порівняння, ця цифра є більшою за площу Данії. Від стихії також масово гинуть тварини, зокрема коали.

DW.COM

На пляжах у східній Австралії через лісові пожежі заблоковані тисячі людей. Військові кораблі доставлять їм харчі та воду. (01.01.2020)

У небувалих пожежах в Австралії могли загинути тисячі коал. Вогонь поширився на ареал, де живуть ці тварини. Через спеку спраглі тварини виходять на дороги і просять у людей воду. (28.12.2019)

Повідомляється, що найближчими вихідними ситуація погіршиться через зростання температури повітря до 40 градусів за Цельсієм. У регіонах, охоплених пожежами, оголошено надзвичайний стан. Від тисяч туристів та місцевих мешканців вимагають до суботи залишити смугу узбережжя довжиною у 300 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що загалом у Маллакуті було заблоковано близько 4000 осіб. Спочатку кораблі ВМС Австралії доставляли їм продукти харчування та воду. 

  • Понад п'ять мільйонів гектарів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Понад п'ять мільйонів гектарів

    Пожежі в південно-східній Австралії тривають з жовтня 2019 року. Вогонь охопив територію у понад п'ять мільйонів гектарів, що майже у півтори рази більше за площу найбільшої області України - Одеської. Пожежа зруйнувала понад 1400 будинків. Кількість загиблих унаслідок пожежі по всій країні сягнула щонайменше 17 осіб. Десятки вважаються зниклими безвісти.

  • Тиждень надзвичайного стану

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Тиждень надзвичайного стану

    У штаті Новий Південний Уельс, де розташоване найбільше місто країни Сідней, від п'ятниці, 3 січня, оголошений надзвичайний стан у зв'язку з масштабними пожежами. Він триватиме сім днів. Очікується, що ситуація у штаті особливо погіршуватиметься починаючи з суботи, 4 січня. Саме тоді вогонь, за прогнозами, досягне південно-східного узбережжя країни.

  • В очікуванні найгіршого

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    В очікуванні найгіршого

    Побоюючись погіршення ситуації наприкінці тижня, тисячі туристів залишили східне узбережжя країни в четвер, 2 січня. Водночас австралійські військові почали евакуювати людей, які були заблоковані пожежами на узбережжі далі на південь. Рятувальники намагаються максимально скористатися похолоданням, яке триває з вівторка, перед імовірним погіршенням пожежних умов.

  • Масштабна евакуація

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Масштабна евакуація

    Десятки тисяч туристів та мешканців штатів Вікторія на Новий Південний Уельс мають евакуювати протягом 48 годин. Пожежна служба Нового Південного Уельсу оголосила небезпечною зоною ділянку узбережжя довжиною понад 200 кілометрів від популярного місця відпочинку Батманс Бей (на фото) до сусіднього штату Вікторія. Всі люди мають залишити цю територію.

  • У пастці вогню

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    У пастці вогню

    Особливо драматичною виявилася ситуацію у прибережному місті Маллакута в штаті Вікторія. Через пожежі воно вже третій день як відрізане від решти країни. Чотири тисячі людей опинилися заблокованими на міському пляжі, куди вони втекли, рятуючись від пожежі. Для їхньої евакуації в четвер до міста прибув військовий корабель.

  • Нелегкий вибір

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Нелегкий вибір

    Маллакута - невелике містечко з населенням лише близько тисячі людей. Однак влітку тут зазвичай відпочиває велика кількість туристів. Військовий корабель зможе спершу евакуювати лише 800 людей, повідомила місцева влада. За словами пожежників, їм доведеться обирати, кого евакуювати першим, а кого поки що лишити на пляжі.

  • Стратегічні запаси

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Стратегічні запаси

    Через невтішні прогнози жителі південного сходу Австралії намагаються максимально підготуватися до вихідних. Вони запасаються провіантом та пальним. Перед супермаркетами та автозаправками в регіоні вишикувалися довгі черги з авто, а на автобанах утворилися затори.

  • Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Сліди пожежі за тисячі кілометрів

    Катастрофічна пожежа вже залишила сліди не лише на величезній території Австралії, але й у розташованій за тисячі кілометрів від неї Новій Зеландії. Перенесений вітром австралійський попіл, за свідченням місцевих жителів, пофарбував у коричневий колір зазвичай сніжно-білі новозеландські льодовики (як на цьому архівному фото). Хмари попелу з Австралії вперше дійшли до Нової Зеландії на Новий рік.

  • Видно з космосу

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Видно з космосу

    Пожежі, які виникають влітку внаслідок займання чагарників в Австралії, видно навіть із космосу. Це фото було зроблене в жовтні 2019 з Міжнародної космічної станції (МКС), орбіта якої перебуває на відстані близько 400 кілометрів від поверхні Землі.

  • Коли вогонь відступає

    Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

    Коли вогонь відступає

    На цьому фото видно, як виглядають австралійські чагарники після пожежі. Чагарникові пожежі є нормальним явищем для Австралії, і природа доволі швидко відновлюється. Як правило, перші пожежі виникають у грудні. Але цього сезону австралійський чагарник почав горіти вже в жовтні. Екстремальна засуха, вкрай високі температури та потужні вітри роздмухують вогонь, і кінця пожежам поки що не видно.

    Автор: Данило Білик


DW.COM

Фоторепортаж: Австралія у вогні - небачений досі розмах лісових пожеж

Лісові пожежі в Австралії, що тривають із жовтня, забрали життя вже щонайменше 18 людей. Влада штатів на південному сході країни, організовує масштабну евакуацію населення й туристів. Докладніше - у фоторепортажі DW. (02.01.2020)  

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