 Власники авто на єврономерах проводять акцію протесту в центрі Києва | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Власники авто на єврономерах проводять акцію протесту в центрі Києва

Учасники акції власників авто на єврономерах блокують вулицію Грушевського в центрі Києва та вимагають доступного розмитнення імпортних автомобілів. В акції бере участь близько тисячі автомобілістів.

Авто на литовських номерах

У центрі Києва поблизу будівлі Верховної Ради України та Кабінету міністрів у середу, 11 липня, відбувається мітинг власників автомобілів на номерах країн Євросоюзу.

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Учасники акції продовжуватимуть її до повного задоволення їхніх вимог, серед яких - доступне розмитнення і легалізація вже завезених в Україну автомобілів. (06.09.2017)

Українська влада нарешті зважилась навести порядок з автомобілями, які їздять на номерних знаках інших країн, та встановити правила гри на ринку вживаних авто. (19.06.2018)

За даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", мітингарі перекрили автодорогу на вулиці Грушевського від станції метро "Арсенальна" до Європейської площі. На проїжджій частині стоять автомобілі на єврономерах. Головна вимога учасників акції - запровадити доступне розмитнення імпортних автомобілів.

Біля Верховної Ради на площі Конституції перебувають близько 300 активістів. Там же встановлено невелику сцену просто неба, де час від часу виступають мітингувальники. Загалом в акції, за підрахунками "Інтерфакс-Україна", беруть участь близько тисячі протестувальників. Біля будівлі Верховної Ради та Кабміну посилено наряди правоохоронців. Сутичок між учасниками акції протесту та правоохоронцями не спостерігається.

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