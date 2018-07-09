Власники авто на єврономерах проводять акцію протесту в центрі Києва

У центрі Києва поблизу будівлі Верховної Ради України та Кабінету міністрів у середу, 11 липня, відбувається мітинг власників автомобілів на номерах країн Євросоюзу.

За даними інформагенції "Інтерфакс-Україна", мітингарі перекрили автодорогу на вулиці Грушевського від станції метро "Арсенальна" до Європейської площі. На проїжджій частині стоять автомобілі на єврономерах. Головна вимога учасників акції - запровадити доступне розмитнення імпортних автомобілів.

Біля Верховної Ради на площі Конституції перебувають близько 300 активістів. Там же встановлено невелику сцену просто неба, де час від часу виступають мітингувальники. Загалом в акції, за підрахунками "Інтерфакс-Україна", беруть участь близько тисячі протестувальників. Біля будівлі Верховної Ради та Кабміну посилено наряди правоохоронців. Сутичок між учасниками акції протесту та правоохоронцями не спостерігається.