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Влад Філат

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Влад Філат".

Молдовський політик та бізнесмен Влад Філат був прем'єр-міністром Молдови з 2009 до 2013 року. У 2010 році він короткий час виконував обов'язки президента країни. 2016 року суд у Кишиніві засудив Влада Філата до дев'яти років ув'язнення за причетність до зникнення одного мільярда доларів з трьох молдовських банків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Екс-прем'єра Молдови засудили до 9 років позбавлення волі

Екс-прем'єра Молдови засудили до 9 років позбавлення волі 27.06.2016

Суд в Кишиневі засудив колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата до 9 років ув'язнення. Влад Філат також повинен сплатити штраф та не зможе обіймати державні посади упродовж п'яти років.
Суд у Кишиневі розпочав розгляд справи екс-прем'ра Філата по суті

Суд у Кишиневі розпочав розгляд справи екс-прем'ра Філата по суті 02.03.2016

В Молдові розпочався розгляд по суті справи колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата, якого підозрюють у корупції. Суд відмовився змінити запобіжний захід Філату на домашній арешт.
Справу екс-прем'єра Молдови найближчим часом передадуть до суду

Справу екс-прем'єра Молдови найближчим часом передадуть до суду 18.12.2015

Колишнього прем'єр-міністра Молдови Влада Філата перевели до слідчого ізолятора Національного центру із боротьби з корупцією (НЦБК) для спрощення процедури проведення слухань.
Парламент Молдови відправив уряд у відставку

Парламент Молдови відправив уряд у відставку 29.10.2015

Відправлений у відставку прем'єр Валеріу Стрелець звинувачує партнерів по коаліції у тиску на його політичну силу за вказівкою олігарха Влада Плахотнюка.
Екс-прем'єра Молдови залишили під вартою на місяць

Екс-прем'єра Молдови залишили під вартою на місяць 18.10.2015

Колишньому очільнику уряду Молдови Владу Філату суд продовжив термін тримання під вартою до 30 діб. Його обвинувачують у корупції та розкраданні коштів.
У Молдові затримали екс-прем'єра країни Влада Філата

У Молдові затримали екс-прем'єра країни Влада Філата 15.10.2015

Співробітники Національного центру з боротьби з корупцією Молдови затримали колишнього прем'єр-міністра країни Влада Філата. В його офісі та вдома проводяться обшуки.
Молдова залишилася без уряду

Молдова залишилася без уряду 06.03.2013

Уряду Молдови висловили вотум недовіри. Кабмін звинуватили в неспроможності керувати країною. Експерти вважають, що європейські чиновники перехвалили молдовську владу.