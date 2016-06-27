На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Влад Філат".

Молдовський політик та бізнесмен Влад Філат був прем'єр-міністром Молдови з 2009 до 2013 року. У 2010 році він короткий час виконував обов'язки президента країни. 2016 року суд у Кишиніві засудив Влада Філата до дев'яти років ув'язнення за причетність до зникнення одного мільярда доларів з трьох молдовських банків. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.