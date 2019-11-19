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Влад Плахотнюк - молдавський олігарх і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Влад Плахотнюк".
Влад Плахотнюк є лідером правоцентристської Демократичної партії. Влад Плахотнюк кілька разів обирався до парламенту Молдови. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.