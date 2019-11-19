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Влад Плахотнюк

Влад Плахотнюк - молдавський олігарх і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Влад Плахотнюк".

Влад Плахотнюк є лідером правоцентристської Демократичної партії. Влад Плахотнюк кілька разів обирався до парламенту Молдови. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Новий уряд Молдови: кінець короткого експерименту з реформування країни

Новий уряд Молдови: кінець короткого експерименту з реформування країни 19.11.2019

У Молдові швидко покінчили з реформаторським урядом Майї Санду. Проросійський президент Ігор Додон домігся призначення прем'єром справжнього євроскептика. І це погана новина для Європи.
Конституційний суд Молдови скасував рішення, що призвели до двовладдя

Конституційний суд Молдови скасував рішення, що призвели до двовладдя 15.06.2019

Через рішення Конституційного суду у Молдові існували два уряди. Тепер суд визнав, що перебував під тиском, та скасував попередні ухвали.
Коментар: Молдова може перетворитись на європейську Венесуелу

Коментар: Молдова може перетворитись на європейську Венесуелу 13.06.2019

Боротьба за владу в Молдові - два президенти, два уряди і несподіваний консенсус міжнародної спільноти. Якщо Кишиневу не допомогти, в Європі з'явиться своя Венесуела, вважає оглядач DW Роберт Шварц.
Чому Молдова опинилася в умовах двовладдя

Чому Молдова опинилася в умовах двовладдя 12.06.2019

Молдова опинилася у глибокій політичній кризі. Про те, як так сталося, що у країні нині два президента і прем'єра, а Конституційний суд вважає парламент нелегітимним, - читайте в матеріалі DW.
Парламент Молдови ухвалив декларацію про захоплення держави

Парламент Молдови ухвалив декларацію про захоплення держави 09.06.2019

Держустанови в Молдові уражені корупцією, йдеться в декларації парламенту республіки. Раніше Конституційний суд Молдови ухвалив розпустити парламент.
Хто прагне потрапити до парламенту Молдови й до чого тут референдум

Хто прагне потрапити до парламенту Молдови й до чого тут референдум 25.01.2019

З чим пов'язана ідея провести в день парламентських виборів референдум і як це рішення може вплинути на рейтинг учасників передвиборних перегонів - у матеріалі DW.
У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева

У Молдові визнали недійсними результати виборів мера Кишинева 20.06.2018

У Молдові суд вирішив, що вибори мера Кишинева пройшли з порушеннями і визнав їх результати недійсними. Андрей Нестасе, який переміг на виборах, обіцяє опротестувати це рішення.
Чому президент Молдови стає церемоніальною фігурою

Чому президент Молдови стає церемоніальною фігурою 11.01.2018

Проросійськи налаштований президент Молдови Ігор Додон на сьогодні практично позбувся усіх повноважень. DW пояснює, кому вигідна така ситуація і чим вона загрожує.
Молдова оголосила віце-прем'єра Росії Рогозіна персоною нон грата

Молдова оголосила віце-прем'єра Росії Рогозіна персоною нон грата 02.08.2017

Віце-прем'єр-міністра Росії Дмитра Рогозіна оголосили "небажаною персоною" в Молдові. Цей крок у Кишиневі пояснюють його "образливими висловлюваннями" на адресу молдовської влади.
У Молдові протести проти нової виборчої системи з вимогою відставки президента

У Молдові протести проти нової виборчої системи з вимогою відставки президента 30.07.2017

Громадяни протестують в столиці Молдови Кишиневі проти переходу країни на змішану - пропорційно-мажоритарну -виборчу систему. Протестувальники також вимагають відставки президента Ігоря Додона.

Підсумки першого туру виборів президента, або Який курс візьме Молдова

Підсумки першого туру виборів президента, або Який курс візьме Молдова 31.10.2016

Лідерами голосування стали "проросійський" кандидат Ігорь Додон та "проєвропейська" Майя Санду. DW обговорила з експертами підсумки першого туру та перспективи кандидатів у другому.
День незалежності Молдови: парад, протести та сутички з поліцією

День незалежності Молдови: парад, протести та сутички з поліцією 27.08.2016

Група маніфестантів намагалася прорватися на центральну площу Кишиневі під час проведення військового параду з нагоди 25-ої річниці незалежності Молдови. Поліція застосувала сльозогінний газ та силу.
Президент Молдови висунув на посаду прем'єра генсека своєї адміністрації

Президент Молдови висунув на посаду прем'єра генсека своєї адміністрації 14.01.2016

Якщо кандидатура прем'єр-міністра не буде до 29 січня затверджена, президент зобов'язаний буде розпустити парламент і призначити дату дострокових виборів.
Парламент Молдови відправив уряд у відставку

Парламент Молдови відправив уряд у відставку 29.10.2015

Відправлений у відставку прем'єр Валеріу Стрелець звинувачує партнерів по коаліції у тиску на його політичну силу за вказівкою олігарха Влада Плахотнюка.
Протестувальники в Кишиневі демонтували частину наметового містечка

Протестувальники в Кишиневі демонтували частину наметового містечка 04.10.2015

В центрі столиці Молдови демонтовані намети на проїжджій частині. Громадянська платформа DA пройшла маршем до офісу "головного олігарха", але там його не знайшла.