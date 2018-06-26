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Владислав Дев'ятко

Владислав Дев'ятко - український суддя, який головує на судовому процесі в справі Віктора Януковича.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Дев'ятко". Владислав Дев'ятко обіймає посаду голови Оболонського районного суду міста Києва. У цьому суді розглядається справа екс-президента України Вікора Януковича, якого звинувачують у державній зраді і замаху на територіальну цілісність України.

Процес у справі Януковича: рік безплідних дискусій

Процес у справі Януковича: рік безплідних дискусій 26.06.2018

Заочний суд у справі за обвинуваченням в держзраді екс-президента України Віктора Януковича триває вже більше року. В разі визнання провини Януковичу загрожує тюремне ув'язнення на термін від семи до п'ятнадцяти років.
Справа Януковича: суд розпочав вивчення доказів

Справа Януковича: суд розпочав вивчення доказів 10.08.2017

Оболонський районний суд у Києві розпочав вивчення доказів у кримінальній справі за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.
Процес у справі Януковича: дебют державного адвоката

Процес у справі Януковича: дебют державного адвоката 12.07.2017

Новий адвокат Віктора Януковича домігся тритижневої перерви для ознайомлення з матеріалами справи про державну зраду. Наступне судове засідання відбудеться 3 серпня.

Наступне засідання суду в справі про держзраду Януковича відбудеться 12 липня

Наступне засідання суду в справі про держзраду Януковича відбудеться 12 липня 06.07.2017

Суд продовжить розгляд справи про державну зраду колишнього президента України, незважаючи на те, що Віктор Янукович відкликав своїх адвокатів. Суд має визначитися з наданням йому державного адвоката.
Заочник на лаві підсудних: Януковича почали судити за державну зраду

"Заочник" на лаві підсудних: Януковича почали судити за державну зраду 29.06.2017

Через відсутність у суді екс-президента України Віктора Януковича, кримінальне провадження за обвинуваченням його у державній зраді почали слухати в заочному режимі. 
Віктора Януковича почнуть судити за обвинуваченням у держзраді ще в червні

Віктора Януковича почнуть судити за обвинуваченням у держзраді ще в червні 16.06.2017

Оболонський райсуд Києва 26 червня має розпочати розгляд по суті справи про держзраду, в якій звинувачують екс-президента Віктора Януковича. Поки що - за звичайною процедурою.
Суд у справі про держзраду: Захист Віктора Януковича затягує процес

Суд у справі про держзраду: Захист Віктора Януковича затягує процес 29.05.2017

У підготовчому засіданні суду у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича знову оголошена перерва. Цього разу на два тижні.
Суд у справі про держзраду: Янукович так і не вийшов на відеозв'язок

Суд у справі про держзраду: Янукович так і не вийшов на відеозв'язок 18.05.2017

Суд за звинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича перейшов до розгляду справи по суті. Захист колишнього глави держави має намір скаржитися до Європейського суду з прав людини.
Суд над екс-президентом Віктором Януковичем: дія перша, підготовча

Суд над екс-президентом Віктором Януковичем: дія перша, підготовча 04.05.2017

Оболонський районний суд Києва розпочав підготовче засідання у справі за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

У судовому засіданні про держзраду Януковича оголосили перерву до 18 травня

У судовому засіданні про держзраду Януковича оголосили перерву до 18 травня 04.05.2017

Суд дозволив участь Віктора Януковича в підготовчому засіданні за допомогою відеозв'язку.
Суд у Києві почав розглядати справу Януковича

Суд у Києві почав розглядати справу Януковича 04.05.2017

Суд відхилив клопотання захисників Віктора Януковича про перенесення засідання. 4 травня суд має визначитися з можливістю розгляду справи по суті.
Що відомо про суд над Віктором Януковичем

Що відомо про суд над Віктором Януковичем 04.05.2017

Оболонський районний суд міста Києва 4 травня починає розгляд справи за обвинуваченням Віктора Януковича в державній зраді. DW зібрала основні факти про цю справу.