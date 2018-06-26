Владислав Дев'ятко - український суддя, який головує на судовому процесі в справі Віктора Януковича.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Владислав Дев'ятко". Владислав Дев'ятко обіймає посаду голови Оболонського районного суду міста Києва. У цьому суді розглядається справа екс-президента України Вікора Януковича, якого звинувачують у державній зраді і замаху на територіальну цілісність України.