 Влада Італії взяла під контроль судно з врятованими мігрантами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.03.2019

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Новини

Влада Італії взяла під контроль судно з врятованими мігрантами

Судно Mare Jonio із 49 врятованими у морі мігрантами на борту було супроводжене кораблями берегової охорони до порту Лампедузи.

Судно Mare Jonio у порту Лампедузи

Судно Mare Jonio у порту Лампедузи

Сицилійська прокуратура розпорядилася взяти під контроль рятувальне судно Mare Jonio під італійським прапором, що було зроблено співробітниками поліції Італії ввечері у вівторок, 19 березня. Корабель був супроводжений до порту Лампедузи береговою охорони Італії, після чого співробітники поліції взяли його під свій контроль.

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Італійський прем'єр Джузеппе Конте заявив, що майже півсотні мігрантів із судна Sea Watch дозволили зійти на берег, оскільки ще шість країн Європи погодилися їх прийняти. (30.01.2019)

Іспанська гуманітарна організація стверджує, що врятувала в Середземному морі понад 300 біженців. Глава МВС Італії Маттео Сальвіні заявив, що порти Італії для "торговців людьми та їхніх помічників" закриті. (22.12.2018)

Перед тим, як санкціонувати арешт судна, італійська прокуратура розпочала розслідування щодо можливого сприяння нелегальній міграції до країни. Цей крок схвально зустрів міністр внутрішніх справ та віце-прем'єр Італії Маттео Сальвіні. "Зараз в Італії працює уряд, який захищає кордони та забезпечує дотримання закону, насамперед особами, які здійснюють нелегальне перевезення мігрантів. І той, хто робить помилки, заплатить за це", - наголосив Сальвіні.

Судно Mare Jonio 18 березня врятувало біля берегів Лівії 49 мігрантів після того, як гумовий човен, яким вони пливли у напрямку Європи, затонув. Серед врятованих біженців - 12 неповнолітніх дітей. Представники рятувального проекту Mediterranea звернулися до італійського уряду з проханням визначити порт, у якому могло б пришвартуватися судно. Утім, італійський уряд, який проводить жорстку політику щодо нелегальної міграції, відмовився це робити.

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