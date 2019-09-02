Влада Харкова хоче через суд обмежити проведення Маршу рівності - Кернес

Міський голова Харкова Геннадій Кернес у понеділок, 2 вересня, заявив про намір місцевої влади звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності у місті, який запланований на 15 вересня.

"Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, відповідаю за спокій в Харкові. Тому ухвалено рішення - звернутися до суду з проханням обмежити проведення ХарківПрайду", - написав Кернес у соцмережі Facebook.

Відповідне рішення міськголова Харкова пояснив "стурбованістю силовиків" через проведення Маршу рівності. "Проведенням ХарківПрайду стурбовані і силовики - в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду", - стверджує Кернес. За його словами, жоден Марш рівності в Харкові не проходив спокійно, під час нього були сутички між учасниками і противниками маршу, а також між останніми та поліцією.

Також Кернес нагадав, що на сайті міськради Харкова зареєстрована петиція про заборону Маршу рівності. Вона набрала 5837 голосів.

У Харкові з 9 по 15 вересня заплановані декілька заходів, присвячених захисту прав ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, 31 серпня в Одесі учасники акції "Одеса-Прайд 2019" провели пішу ходу у центрі міста. В місцевій поліції розповіли, що були поодинокі спроби агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію та розпочати конфлікт з учасниками ходи, але правоохоронці їх відразу припиняли.

23 червня у Києві пройшов "Марш рівності" на підтримку ЛГБТІ-спільноти. У ньому взяла участь рекордна кількість людей - 2,5 тисячі осіб.

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"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності" Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки 17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.

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