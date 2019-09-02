 Влада Харкова хоче через суд обмежити проведення Маршу рівності - Кернес | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2019

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Новини

Влада Харкова хоче через суд обмежити проведення Маршу рівності - Кернес

Геннадій Кернес заявив, що переймається через те, що "в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду", тому місцева влада хоче звернутися до суду з проханням про обмеження проведення Маршу рівності.

У Харкові хочуть через суд обмежити проведення Маршу рівності 15 вересня

У Харкові хочуть через суд обмежити проведення Маршу рівності 15 вересня

Міський голова Харкова Геннадій Кернес у понеділок, 2 вересня, заявив про намір місцевої влади звернутися до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності у місті, який запланований на 15 вересня.

"Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, відповідаю за спокій в Харкові. Тому ухвалено рішення - звернутися до суду з проханням обмежити проведення ХарківПрайду", - написав Кернес у соцмережі Facebook.

DW.COM

У центральній частині Києва відбулася акція ЛГБТІ-спільноти, що супроводжувалася протестами консервативних сил. Учасників Маршу рівності та їхніх супротивників відокремили загони поліції. (23.06.2019)

"Марш рівності", що уп'яте пройшов у Києві в рамках тижня боротьби за права ЛГБТІ-спільноти, зібрав рекордну кількість учасників. Репортаж DW. (23.06.2019)

Відповідне рішення міськголова Харкова пояснив "стурбованістю силовиків" через проведення Маршу рівності. "Проведенням ХарківПрайду стурбовані і силовики - в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду", - стверджує Кернес. За його словами, жоден Марш рівності в Харкові не проходив спокійно, під час нього були сутички між учасниками і противниками маршу, а також між останніми та поліцією.

Також Кернес нагадав, що на сайті міськради Харкова зареєстрована петиція про заборону Маршу рівності. Вона набрала 5837 голосів.

У Харкові з 9 по 15 вересня заплановані декілька заходів, присвячених захисту прав ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, 31 серпня в Одесі учасники акції "Одеса-Прайд 2019" провели пішу ходу у центрі міста. В місцевій поліції розповіли, що були поодинокі спроби агресивно налаштованих громадян вчинити провокацію та розпочати конфлікт з учасниками ходи, але правоохоронці їх відразу припиняли.

23 червня у Києві пройшов "Марш рівності" на підтримку ЛГБТІ-спільноти. У ньому взяла участь рекордна кількість людей - 2,5 тисячі осіб. 

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  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Наймасштабніший "Марш рівності" за 4 роки

    17 червня у Києві відбувся наймасштабніший за усі роки проведення "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. За даними Нацполіції, у "КиївПрайді-2018" взяло участь понад 3,5 тисячі учасників, організатори ж називають цифру у понад 5 тисяч активістів.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    "Права людини важливіші за традиції"

    Гасла, що лунали від учасників ЛГБТ-ходи, здебільшого стосувалися захисту прав людини в Україні. "Права людини важливіші за традиції", "У своєму місті я ніколи нікого не боятимусь", "Країна вільних: будь собою!", "Не маю спокою, доки ви не маєте прав", "Любити - не злочин", "Всі різні, всі рівні" - основні із закликів, що вигукували активісти під час ходи.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Тролінг, молитва та політичний піар на "ЛГБТ-режимі"

    Противників ходи та агресивно налаштованих громадян не пропускали за спеціально встановлені поліцією огородження. Тому вони проводили свої акції протесту біля пропускних пунктів, закликаючи ЛГБТ-спільноту "схаменутися" та "побоятися Бога". Не обійшлося й без політичного піару та тролінга, зокрема від літніх жінок з групи підтримки Вадима Рабіновича та його партії "За життя".

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Вперше до ходи були залучені рухомі платформи

    Кілька рухомих платформ з різними тематиками та музикальним забарвленням вперше взяли участь у "Марші рівності". Танцюючі драг-квін надсилали повітряні поцілунки усім навколо, чим викликали різні реакції у оточуючих - посмішки в учасників ходи та скепсис у перехожих.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Дипломати пліч-о-пліч з українськими меншинами

    До учасників "КиївПрайд-2018" приєдналися кілька українських народних депутатів, а також депутатка Європарламенту Ребекка Гармс (Rebecca Harms), держміністр в МЗС Німеччини у справах Європи Міхаель Рот (Michael Roth), посол Німеччини в Україні Ернст Райхель (Ernst Reichel), представники посольств Канади, США, Швеції, Норвегії, Великобританії, Литви та інших дипломатичних установ.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Заходи безпеки - підвищені

    "Хочу відзначити зусилля поліції із забезпечення безпеки на заході", - сказала євродепутатка Ребекка Гармс у коментарі DW по закінченню "КиївПрайд-2018". За повідомленням Нацполіції, правопорядок у центрі Києва забезпечувало близько 3 тисяч правоохоронців, ще 2 тисячі патрулювали інші райони столиці. "Дякуємо українському війську за змогу провести цей марш", - прокоментувала одна з учасниць маршу.

  • Ukraine Kiev - Polizei nimmt Nationalisten beim Versuch fest Gay Parade zu stoppen (Imago/Zuma Press/S. Glovny)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Не обійшлось без інцидентів

    Акція відбулась без значних сутичок, перед початком маршу було затримано 56 осіб, що агресивною поведінкою намагалися перешкодити ході.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Міжнародна підтримка з усієї Європи

    Близько 20 організованих колон з представниками різних міжнародних спільнот та НГО також були представлені на "КиївПрайд-2018". Серед них зокрема були партнерські організації з Мюнхена, Amnesty International, ООН, представники європейської партії "Зелені" та інші.

  • KyivPride Parade in Kiew (DW/A. Magazova)

    "Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

    Діалог можливий?

    "Мені хочеться і сміятись, і плакати одночасно, - ділиться емоціями з DW одна з учасниць маршу. - Я щаслива, що все це стало можливим у центрі столиці нашої країни. Однак плакати хочеться від того, яка прірва між нами та противниками ЛГБТ. Шкодую, що все це поки що можливо лише за високим металевим парканом, як у гетто…".

    Автор: Анастасія Магазова


Дивитись відео 05:05

ЛГБТІ як виборці: як представник ЛГБТІ відстоює права спільноти - #LocalHeroes (20.06.2019)

DW.COM

"Всі різні, всі рівні!": як у Києві проходив "Марш рівності"

У Києві вчетверте відбувся "Марш рівності", організований ЛГБТ-спільнотою України. Найяскравіші моменти, гасла та образи ходи - у фотогалереї DW. (17.06.2018)  

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Рік після камінг-ауту: як змінилось життя військового-гея (28.08.2019)  

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ЛГБТІ як виборці: як представник ЛГБТІ відстоює права спільноти - #LocalHeroes (20.06.2019)  

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