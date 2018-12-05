Влада Франції очікує нової хвилі насильства під час протестів "жовтих жилетів"

Під час нових протестів "жовтих жилетів" 8 грудня у Франції порядок забезпечуватимуть 65 тисяч правоохоронців, заявив прем'єр Едуар Філіпп. Влада країни застерігає від нової "хвилі насильства".
Французька влада застерігає від нової хвилі "масштабного насильства" під час цього вікенду через анонсовані нові протести "жовтих жилетів" у Парижі. Про це під час дебатів у Сенаті у четвер, 6 грудня, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє агенція AP. За його словами, для забезпечення "виняткових" заходів безпеки у суботу, 8 грудня, по всій країні буде залучено 65 тисяч представників служб безпеки.
Французький прем'єр знову закликав громадян, які підтримують протести "жовтих жилетів" та беруть у них участь, відмовитися від поїздки до столиці країни заради їхньої ж безпеки. Як заявили в адміністрації французького президента Еммануеля Макрона, спецслужби припускають, що деякі протестувальники приїдуть до французької столиці наступної суботи, щоб цілеспрямовано "займатися вандалізмом та убивати".
Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.
5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити протести. За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники пояснювали це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою президента Еммануеля Макрона.