 Влада Франції очікує нової хвилі насильства під час протестів ″жовтих жилетів″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.12.2018

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Новини

Влада Франції очікує нової хвилі насильства під час протестів "жовтих жилетів"

Під час нових протестів "жовтих жилетів" 8 грудня у Франції порядок забезпечуватимуть 65 тисяч правоохоронців, заявив прем'єр Едуар Філіпп. Влада країни застерігає від нової "хвилі насильства".

Під час протестів жовтих жилетів у Парижі

Під час протестів "жовтих жилетів" у Парижі

Французька влада застерігає від нової хвилі "масштабного насильства" під час цього вікенду через анонсовані нові протести "жовтих жилетів" у Парижі. Про це під час дебатів у Сенаті у четвер, 6 грудня, заявив прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп, повідомляє агенція AP. За його словами, для забезпечення "виняткових" заходів безпеки у суботу, 8 грудня, по всій країні буде залучено 65 тисяч представників служб безпеки.

Французький прем'єр знову закликав громадян, які підтримують протести "жовтих жилетів" та беруть у них участь, відмовитися від поїздки до столиці країни заради їхньої ж безпеки. Як заявили в адміністрації французького президента Еммануеля Макрона, спецслужби припускають, що деякі протестувальники приїдуть до французької столиці наступної суботи, щоб цілеспрямовано "займатися вандалізмом та убивати".

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Французький уряд пішов на поступки "жовтим жилетам" та повністю відмовився від підвищення акзиців на пальне, заявив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. (05.12.2018)

Протести через підвищення цін на пальне почались у Франції 17 листопада, коли на вулиці країни вийшли близько 280 тисяч людей. Демонстранти, окрім проведення мітингів, блокували дороги, автозаправки, сховища пального і торговельні центри. Відтоді акції не припинялись, сягаючи піку у вихідні дні. За два тижні затримані не менше 800 демонстрантів, десятки людей постраждали.

5 грудня під тиском протестувальників французький уряд вирішив повністю відмовитися від намірів підвищення акцизів на пальне. Утім, протестувальники збираються продовжити протести. За останній рік дизельне пальне у Франції подорожчало на 23 відсотки, бензин - на 15 відсотків. Планувалося, що з січня 2019 року акциз зросте. Чиновники пояснювали це тим, що дороге пальне має змусити французів пересісти з автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на громадський транспорт чи електрокари, що поліпшить екологічну ситуацію. Частина протестувальників також виступає з антипрезидентськими гаслами через незадоволення політикою президента Еммануеля Макрона.

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Чим Макрон розлютив французів - історія "жовтих жилетів" (05.12.2018)

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