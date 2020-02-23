 Влада Уханя дозволила виїжджати з міста здоровим людям | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.02.2020

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Новини

Влада Уханя дозволила виїжджати з міста здоровим людям

Влада китайського міста Ухань дозволила залишати місто людям, які у ньому не проживають і не хворіють на COVID-19. Тим часом у Китаї за добу зафіксували 150 випадків смерті від коронавірусу.

Порожні вулиці Уханя

Порожні вулиці Уханя

Влада китайського міста Ухань у понеділок, 24 лютого, послабила обмеження на виїзд з міста. Відтепер за певних умов його можуть залишити люди, які у ньому не мешкають. Серед цих умов - відсутність у них симптомів захворювання, спричиненого коронавірусом , а також контактів із хворими на COVID-19, передає агенція новин AFP.

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У Південній Кореї повідомили про двох померлих через коронавірус за останню добу, тож кількість жертв зросла до п'яти. У країні виявили 46 нових випадків зараження, нині зафіксовано 602 інфікованих новим вірусом людей. (23.02.2020)

В Італії померла літня жінка, в якої виявили коронавірус. Утім, поки невідомо, чи став саме новий вірус причиною смерті. Тим часом Єврокомісія поки не бачить причин для паніки через ситуацію в Італії. (23.02.2020)

Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб після спалаху коронавірусу в Італії оцінює ризик зараження для європейців на рівні від низького до помірного. (23.02.2020)

Крім того, дозвіл на виїзд можуть отримати й інші особи, якщо у них є вагомі причини залишити Ухань. Усі охочі однак  мають отримати офіційний дозвіл на виїзд.

Крім того, ці особи повинні зареєструватися у тих містах, куди вони виїхали з Уханя, та перевірити стан здоров'я протягом двох тижнів.

У Китаї різко зросла кількість смертей від коронавірусу

Комісія з охорони здоров'я КНР повідомила 24 лютого про 150 смертей від коронавірусу за останню добу. Це - найбільша кількість летальних випадків, ніж будь-коли за один день, зазначає інформагенція dpa.

Крім того, у Південній Кореї за добу померли ще двоє людей. Таким чином, кількість жертв там зросла до семи людей. Всього у країні зафіксовано 763 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, в Італії померла вже третя людина, яка була заражена коронавірусом. У всіх трьох випадках йдеться про літніх людей. Між тим, станом на вечір 23 лютого, в Італії підтверджено вже 152 випадки зараження коронавірусом.

Раніше уряд Італії обмежив пересування у тих районах на півночі країни, де виявили випадки інфікування. Обмеження зачепили 52 тисячі людей. Крім того, у Венеції достроково завершили карнавал, який мав тривати до 25 лютого. 

Станом на 24 лютого у світі зафіксовано понад 79300 заражень коронавірусом

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    Автор: Микола Кондратенко


DW.COM

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Евакуйованих з Уханю людей зустріли в Україні перекритими дорогами, палаючими шинами та жбурлянням каміння. Як це було - дивіться у фоторепортажі DW. (21.02.2020)  

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