 Влада Туреччини затримала майже 200 військових | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Влада Туреччини затримала майже 200 військових

У Туреччині затримані майже 200 військових, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого влада вважає організатором невдалого путчу 2016 року.

У Туреччині проводиться операція із затримання військових

У Туреччині проводиться операція із затримання військових

Після президентських виборів у Туреччині, на яких переміг Реджеп Таїп Ердоган, країною прокотилася чергова хвиля масових затримань. Загалом було затримано 192 людини, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації путчу два роки тому, передає у середу, 27 червня, агенція Reuters. 

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Глава турецької держави давно прагнув переходу до президентської системи в країні. І нарешті досяг успіху: тепер він одночасно і президент, і прем’єр-міністр. Погляд на нову повноту влади Реджепа Таїпа Ердогана. (25.06.2018)

Турецькі спецслужби доправили на батьківщину з-за кордону близько 80 прихильників проповідника Фетхуллаха Гюлена, якого влада вважає організатором невдалого путчу 2016 року. Їх знайшли у 18 різних країнах світу. (05.04.2018)

В Анкарі та ще 20 провінціях було затримано 99 військових військово-повітряних сил країни, серед яких один колишній бригадний генерал і 30 льотчиків. У окремій серії операцій також було затримано ще 93 військових піхоти, флоту та берегової охорони, повідомляє державна агенція Anadolu.

Тим часом суд міста Едірне постановив арештувати німецьку співачку з Кельна Саіду Інак, що виступає під сценічним іменем Хозан Кане та має курдське коріння. Їй висунуто звинувачення у пропаганді тероризму. Її затримали у Едірне після передвиборчого заходу прокурдської опозиційної Демократична партія народів (ДПН). Вона співала на партійному мітингу і підтримувала передвиборчу боротьбу політсили.

Через спроби державного перевороту два роки тому турецька влада посилила переслідування можливих послідовників Гюлена. За даними ООН, загалом було затримано 160 тисяч людей та майже стільки ж звільнено. Офіційні звинувачення були висунуті щодо 50 тисяч людей.

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