Влада Туреччини затримала майже 200 військових

Після президентських виборів у Туреччині, на яких переміг Реджеп Таїп Ердоган, країною прокотилася чергова хвиля масових затримань. Загалом було затримано 192 людини, яких підозрюють у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара звинувачує в організації путчу два роки тому, передає у середу, 27 червня, агенція Reuters.

В Анкарі та ще 20 провінціях було затримано 99 військових військово-повітряних сил країни, серед яких один колишній бригадний генерал і 30 льотчиків. У окремій серії операцій також було затримано ще 93 військових піхоти, флоту та берегової охорони, повідомляє державна агенція Anadolu.

Тим часом суд міста Едірне постановив арештувати німецьку співачку з Кельна Саіду Інак, що виступає під сценічним іменем Хозан Кане та має курдське коріння. Їй висунуто звинувачення у пропаганді тероризму. Її затримали у Едірне після передвиборчого заходу прокурдської опозиційної Демократична партія народів (ДПН). Вона співала на партійному мітингу і підтримувала передвиборчу боротьбу політсили.

Через спроби державного перевороту два роки тому турецька влада посилила переслідування можливих послідовників Гюлена. За даними ООН, загалом було затримано 160 тисяч людей та майже стільки ж звільнено. Офіційні звинувачення були висунуті щодо 50 тисяч людей.