Влада запевняє у відсутності небезпеки після забруднення річки Рось

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок, 10 червня, повідомив про відсутність небезпеки для питного водопостачання міст, які отримують воду з річки Рось, через її забруднення. Як зазначив Гройсман у дописі в соціальній мережі Twitter, "міські водоканали можуть працювати у штатному режимі".

Тим часом перший заступник голови Вінницької облдержадміністрації Андрій Гижко також запевнив, що до водойми не потрапили небезпечні інсектициди. "Випадок є злочином, адже в одному із агроформувань області було викрадено близько тонни отрутохімікатів. Злочинці, втікаючи з місця події, не впоралися з кермуванням, внаслідок чого автомобіль з отрутохімікатами перекинувся у водойму в селі Збаржівка Погребищенського району. У результаті ДТП автомобіль спалахнув", - цитує Гижка прес-служба Вінницької ОДА.

За його словами, ідентифіковані усі хімічні речовини, які перевозили в мікроавтобусі. Це - різного класу гербіциди та фунгіциди, небезпечних інсектицидів серед цих речовин не було. "Станом на ранок 10 червня аналіз води показав такі результати: на межі Вінницької та Київської областей не зафіксовано жодних перевищень гранично допустимої концентрації хімічних сполук. Так само немає перевищення норми у місці потрапляння води зі ставка у річку Рось в селищі Борщагівка", - додав Гижко.

За його інформацією, у водоймі села Збаржівка певні хімічні сполуки перевищують норми гранично допустимої концентрації, бо там і сталася аварія. Як запевнив Гижко, обласний лабораторний центр щодня проводитиме дослідження питної води у громадських криницях, а обласна екологічна інспекція проводитиме забір води у трьох зазначених місцях.

Нагадаємо, 9 червня в селі Збаржівка Погребищенського району на Вінничині під час транспортування однієї тонни інсектициду "Нурал B" автомобіль перекинувся в притоку річки Рось. Внаслідок цього на території Погребищенського району загинула риба та інші водні тварини. Пізніше рятувальники підняли автомобіль на поверхню, на ньому не було номерних знаків. Також було піднято з води каністри з хімічними речовинами. Внаслідок займання автомобіля сталася розгерметизація частини ємностей з хімічними речовинами. Через викид хімікатів напередодні ввечері було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, що забезпечує водою Білу Церкву та Умань.

За фактом забруднення річки Рось поліція відкрила кримінальне провадження. Крім того, відкрито кримінальне провадження за фактом викрадення гербіцидів з фермерських господарств Козятинського та Липовецького районів.