Влада Білорусі підтвердила загибель третього учасника акцій протесту

Міністерство охорони здоров'я Білорусі у середу, 19 серпня, підтвердило смерть третього постраждалого на акціях протесту.

"Із сумом повідомляємо, що 19 серпня помер громадянин Республіки Білорусь Геннадій Шутов. 13 серпня його було переведено у важкому стані на лікування з Брестської обласної лікарні швидкої медичної допомоги до госпіталю міністерства оборони. Увечері 18 серпня настало різке погіршення стану, і, попри всі зусилля лікарів, врятувати пацієнта не вдалося", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Telegram-каналі відомства.

Читайте також: Передача влади чи нові вибори: чого вимагає опозиція в Білорусі

Раніше білоруські ЗМІ повідомили з посиланням на доньку 43-річного Шутова Людмилу, що "у батька вогнепальна травма, ушкодження мозку важкі і великі, лікарі не дають жодного прогнозу". Проте офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації з боку правоохоронних органів не було, зауважує інформагентство "Інтерфакс".

У перші дні протестів, 9-11 серпня, силовики здійснювали жорсткий розгін масових акцій у Мінську та в інших містах Білорусі, зокрема в Бресті, де мали місце сутички демонстрантів з міліцією. Офіційно було підтверджено загибель однієї людини на акції в Мінську.

Читайте також: Як у Німеччині сприймають протести в Білорусі та до чого готуються

Також офіційно було підтверджено смерть 25-річного жителя Гомеля, який помер після багатогодинного перебування в автомобілі для перевезення затриманих. Після першої ночі протестів правозахисний центр "Вясна" заявляв про загибель протестувальника внаслідок наїзду на нього автозаку, однак ця інформація офіційно підтверджена не була.

Раніше в офіційному повідомленні МВС підтверджувалося використання працівниками міліції табельної зброї "на ураження" в Бресті ввечері 11 серпня. Тоді одного з мітингувальників було поранено. До "швидкої допомоги" та лікарень Бреста 9-11 серпня звернулися близько 100 людей із забоями м'яких тканин, травмами рук і ніг, грудної клітки, живота. Госпіталізували 23 людини, деяким із них знадобилися операції.

Із 9 серпня надходила інформація про численні випадки жорстокого поводження і катувань затриманих у міліції, ізоляторах тимчасового тримання. За даними Слідчого комітету Білорусі, понад 600 людей уже звернулися із заявами про отримання тілесних ушкоджень під час затримання співробітниками правоохоронних органів, і близько 100 осіб - про отримання тілесних ушкоджень у місцях тимчасового тримання. Крім того, до слідчих органів надійшло 124 заяви і повідомлення про насильницькі дії протестувальників стосовно працівників правоохоронних органів.

Читайте також: Лукашенко у розпал жорстокого розгону протестів нагородив сотні міліціонерів

Дивитись відео 03:23 Поділитись Затримані в Білорусі розповідають про тортури (14.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3gyNh Затримані в Білорусі розповідають про тортури (14.08.2020)

Як минув тиждень протестів у Білорусі Громадська непокора Після оголошення результатів виборів президента Білорусі в неділю, 9 серпня, за якими переміг чинний глава держави Олександр Лукашенко, тисячі білорусів у Мінську та інших містах країни вийшли на акції протесту, не визнаючи офіційних результатів голосування.Опозиція говорить про маніпуляції та обман виборців.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Опір режиму Влада відправила на боротьбу з протестувальниками численні загони сил безпеки. Між демонстрантами та правоохоронцями відбулися сутички. В ході акцій протесту одна людина загинула, понад 250 постраждалих госпіталізовані. Крім того, стало відомо про смерть ще одного чоловіка, заарештованого за участь в акціях протесту, після перебування кілька годин в автозаку.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Головна суперниця Лукашенка Уже наступного дня після виборів Світлана Тихановська подала до ЦВК скаргу, вимагаючи визнати недійсними офіційні результати голосування. Але через два дні після виборів вона її змусили залишити Білорусь. Тихановська виїхала до Литви.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Відчай протестувальників Тим часом протести в Білорусі проти режиму Лукашенка не припиняються. Демонстранти час від часу намагаються вести діалог із правоохоронцями, утім, поки що загалом безрезультатно.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Аби нікого не вбили Загиблі під час протестів - нове явище у новітній білоруській історії. Ця жінка тримає в руках плакат із написом: "Сьогодні в мене день народження. Я загадала, аби ніколо більше не вбили".

Як минув тиждень протестів у Білорусі Жіночий протест Особливу роль у білоруських протестах відводять жінкам. Уже кілька днів поспіль у країні відбуваються так звані "ланцюги солідарності", основні учасниці яких жінки. Вони одягнені здебільшого в біле та несуть у руках квіти. Перший подібний ланцюг відбувся у Мінську, після чого акції перекинулися на інші міста країни.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Майже сім тисяч затриманих Загалом з 9 серпня затримано за участь у протестах близько 6,7 тисячі людей. Родичі багатьох із них довгий час не знали нічого про їхнє місцезнаходження. Водночас голова МВС Білорусі вибачився перед тими, хто "випадково" постраждав від дій сил безпеки під час протестів.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Знущання в ізоляторах Лише в ніч на п'ятницю, 14 серпня, влада Білорусі почала звільняти затриманих учасників протесту. Ті, хто виходить з ізоляторів, розповідають, що в чотирьохмісних камерах тримали по кілька десятків людей, яким не давали ні воду, ні їжу. Затриманих били та з них знущались. Люди показують сліди побоїв та тілесних ушкоджень, їх фіксують волонтери.

Як минув тиждень протестів у Білорусі Солідарність за кордоном У різних країнах Європи відбулися акції солідарності з протетсувальниками в Білорусі. Приміром, у Копенгагені, як на цьому фото. Учасник протесту тримає плакат із надписом англійською: "Ми - 97 відсотків, ми кажемо "ні" Лукашенкові".

Як минув тиждень протестів у Білорусі Акції в Україні У четвер, 13 серпня, відбулася акція солідарності з протестувальниками в Білорусі під посольством країни в Києві. Демонстранти підпалили димову шашку. На акцію зібралися приблизно три сотні людей. Організатором заходу виступила міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

