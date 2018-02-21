Вища освіта: скільки коштує навчання в Німеччині

Освіта в Німеччині є компетенцією федеральних земель, а отже загальних установлених урядом в Берліні норм і правил, в тому числі й щодо плати за навчання, в країні не існує. Плата за навчання в німецьких державних університетах та так званих вищих школах була майже повсюдно скасована в 2013 році. Майже - оскільки починаючи з зимового семестру 2017/2018 у федеральній землі Баден-Вюртемберг запровадили обов'язковий внесок для студентів-громадян країн, що не входять до ЄС або Європейської економічної зони. Для них плата в усіх вишах цієї федеральної землі становить 1500 євро на семестр - для тих, хто здобуває першу вищу освіту.

Винятком є випускники німецьких шкіл за кордоном, а також студенти за обміном та аспіранти, які працюють над кандидатської дисертацією в Німеччині. Сюди ж належать іноземці, в яких один з батьків або діти мають паспорт країни ЄС чи Європейської економічної зони. Звільняє від плати за навчання і необмежений дозвіл на проживання в ЄС, а також робота в Німеччині: якщо абітурієнт має стаж роботи п'ять років або хоча б один з батьків до початку навчання дитини мешкав у Німеччині шість років, три з котрих був працевлаштований. Платити не потрібно також під час планового стажування та відвідування коледжу підготовки до навчання у виші у Баден-Вюртемберзі.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Франкфуртський університет імені Ґете Найпопулярніший німецький ВНЗ серед українських студентів - Університет імені Ґете у Франкфурті-на-Майні (Goethe-Universität). У 2016 році тут навчалось 290 українців. Цей університет не має багатовікової історії, але є одним з десяти найбільших вищих навчальних закладів Німеччини з майже 40 тисячами студентів. Серед його випускників - колишній німецький канцлер Гельмут Коль.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Мюнхенський університет Людвіґа-Максиміліана Другим беззаперечним фаворитом серед українців (263 студенти) є Університет Людвіґа-Максиміліана в Мюнхені (Ludwig-Maximilians-Universität München), заснований ще у ХV столітті. Перелік лауреатів наукових і Нобелівських премій, які отримали представники цього вишу, - немов довідник "Who is Who" геніїв німецької науки: від Вільгельма Конрада Рентґена та Вернера Гайзенберґа до Конрада Лоренца.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Гамбурзький університет Популярним серед студентів з України є і Гамбург, чий університет посідає третє місце в рейтингу. Його лекції та семінари відвідує 231 студент з України. Попри свій молодий вік, Гамбурзький університет (Universität Hamburg) вважається найбільшим академічним центром на півночі Німеччини. Він виростив аж п'ять Нобелівських лауреатів, а також безліч відомих політиків, громадських діячів та лікарів.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Магдебурзький університет На четвертому місці за кількістю українців - Університет імені Отто фон Ґюріке в Магдебурзі (Otto-von-Guericke-Universität). Під дахом цього вишу 1993-го року об'єдналися Технічний університет, Педагогічна вища школа й Медична академія. Серед 2297 його іноземних студентів навчаються і 187 українців. Університет спеціалізується на прикладних науках та має багато популярних англомовних програм.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Університет Майнца На п'ятому місці рейтингу найпопулярніших університетів ФРН серед українців - Університет імені Йоганна Ґутенберга в Майнці (Johannes Gutenberg-Universität Mainz). Він налічує 150 різних інститутів та клінік медичного відділення. У 2016-му тут навчалися 159 українців. Університет Майнца традиційно посідає вищі сходинки щорічних рейтингів з обміну студентами та кількості студентів-іноземців.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Дрезденський технічний університет За кількістю студентів східнонімецький Дрезденський технічний університет (Technische Universität Dresden) посідає перше місце серед технічних вишів ФРН та шосте - за кількістю українських студентів (144 людини). На додачу до великої кількості академічних програм цей університет пропонує і 16 курсів для іноземних студентів. А життя порівняно із західними землями Німеччини - трохи дешевше.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Кельнський університет У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, де загалом навчається найбільше українців, старовинний Кельнський університет (Universität zu Köln) є одним з найпопулярніших. Цей третій за величиною німецький виш користується довірою працедавців, які особливо цінують випускників факультетів економіки, права та педагогіки. Кельнський університет - на сьомому місці за кількістю українців (143 людини).

Які університети Німеччини обирають студенти з України Берлінський університет імені Гумбольдта Як не дивно, але столичний Берлінський університет імені Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) - тільки восьмий за популярністю серед українців (141 студент). Заснований понад два століття тому відомим дипломатом та мовознавцем Вільгельмом фон Гумбольдтом, він належить до когорти елітних вишів ФРН. Серед численних переваг університету - міждисциплінарні дослідницькі центри.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Рурський університет Бохума Дев'яте місце за кількістю студентів з України (131 студент) посідає Рурський університет у Бохумі (Ruhr-Universität Bochum). Він ще не став елітним, але статус одного з найвпливовіших у ФРН уже має. Цей виш вважається лідером з нейробіології, досліджень плазми та технологій відновлювальної енергії, що неймовірно для університету, створеного лише півстоліття тому в шахтарському регіоні Німеччини.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Берлінський вільний університет Берлінський вільний університет (Freie Universität Berlin) посідає десяту сходинку серед фаворитів українців (120 студентів). Це найбільший університет німецької столиці. Його візитівка - гуманітарні дисципліни. Відомий на увесь світ і медичний факультет на базі клініки "Шаріте", створений спільно з Університетом імені Гумбольдта.

Які університети Німеччини обирають студенти з України Гейдельберзький університет Гейдельберзький університет (Universität Heidelberg) не увійшов до Топ-10 за кількістю українських студентів у німецьких вишах. Найстаріший ВНЗ на території сучасної ФРН навчає 100 вихідців з України та посідає 11-ту сходинку рейтингу. В решті німецьких вишів навчаються від кількох десятків до двох-трьох українських студентів. Загалом 6954 українці зараховані в 150 університетів і вищих шкіл ФРН.

Які університети Німеччини обирають студенти з України У якому регіоні Німеччини краще вчитися? Якщо оцінювати популярність різних регіонів Німеччини серед української молоді, то найбільше їм до вподоби захід країни: у 22 вишах землі Північний Рейн-Вестфалія навчаються 1344 українці. Друге місце (1131 студент) посідає Баварія значною мірою завдяки престижному Мюнхенському технічному університету (на фото). На третьому - Баден-Вюртемберг з 846 українськими студентами в 15 вишах землі. Автор: Тетяна Вайнман, Юлія Куценко



Перша та друга вища освіти

Під "першою вищою освітою" в Німеччині слід розуміти здобуття ступеня бакалавра (Bachelor) або спеціаліста (Diplom), а також форму навчання "Державний екзамен" (Staatsexamen), яка дає випускникам право працювати за професіями, що контролює держава (лікарі, вчителі, юристи, фармацевти). Якщо претендент на навчання вже має ступінь бакалавра, магістра (Master) або спеціаліста, здобутий за межами ЄС, і він не закінчував виш у країнах Євросоюзу, то і в цьому разі вища освіта вважається першою.

В іншому разі подальше навчання, зокрема з метою зміни фаху, вважається здобуттям другої вищої освіти (Zweitstudium). Передусім це стосується тих, хто отримав свідоцтво про закінчення магістратури (Master або Magister), диплом спеціаліста або диплом за формою навчання "Державний екзамен". Деякі виші відносять до цієї групи і диплом бакалавра.

Отримання другої вищої освіти в деяких федеральних землях платне. У федеральних землях Баден-Вюртемберг (це стосується і іноземців не з ЄС) і Рейнланд-Пфальц вона коштує 650 євро за семестр, у землі Саксонія-Ангальт - 500 євро, у Саксонії - 350 євро.

Утім, до другої вищої освіти не належить зміна фаху до здобуття ступеня (завершення навчання) або паралельне навчання за двома фахами в одному чи різних вишах.

Різні магістратури

Є бажання навчатися в магістратурі Німеччині після бакалаврату? Чи вважатиметься вона першою вищою освітою, залежить від її типу. Більшість магістерських програм - "послідовні" (konsekutiv). Вони є логічним продовженням навчання випускників-бакалаврів за тим або схожим фахом. Така магістратура безкоштовна, бо прирівнюється до першої вищої освіти. Однак магістерські програми післядипломного навчання (weiterbildende Masterstudiengänge), як правило, платні. Вони розраховані на професіоналів з досвідом роботи і прирівнюються до другої вищої освіти. Вартість навчання за такими програмами варіюється залежно від вишу. Наприклад, магістратура за фахом "Менеджмент та інновації" в Мюнхенському технічному університеті обійдеться у 28 тисяч євро. У Франкфуртському університеті менеджмент у сфері авіації та туризму можна вивчати за трохи менше ніж 20 тисяч євро. Програму "MBA (Master of Business Administration) у сфері інженерних та природничих наук" Вища школа Мюнстера пропонує за 6250 євро.

За деякі спеціальні магістерські програми у Німеччині доводиться платити всім

Семестровий внесок та "штрафи" за затягування навчання

Та попри те, що навчання для більшості безкоштовне, усі студенти державних вишів Німеччини сплачують семестровий внесок. Він, зокрема, покриває витрати на роботу студентської їдальні, спортивних секцій, а також студентський проїзний для користування громадським транспортом. Розмір внеску залежить від вишу. Так, у Вищий школі Ангальту (федеральна земля Саксонія-Ангальт) це лише 76 євро, в Магдебурзькому університеті - 113 євро, в Кельнській технічній вищій школі - 275 євро, а у Бременському університеті - 380 євро. У Баден- Вюртемберзі студенти з країн поза межами ЄС сплачують цей внесок додатково до 1500 євро, які є платою за навчання. Приміром, в Університеті Штутгарта він становить 188 євро. Семестровий внесок - обов'язкова умова допуску до навчання.

У разі затягування термінів навчання за програмою в деяких землях передбачена додаткова плата (Langzeitstudiengebühren). У Бремені, приміром, той, хто потребує для навчання більше 14 семестрів, мусить платити за кожен наступний по 500 євро. Такі або схожі правила діють в Саксонії, Саксонії-Ангальт, Нижній Саксонії, Саарі та Тюрингії.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі (Не) з ЄС Спільних правил на європейському рівні не існує. Кожна країна може сама вирішувати, чи стягувати плату зі студентів. Єдина законодавча вимога: статус студентів із країн, що входять до ЄС, прирівнюються до статусу місцевих студентів. Тобто якщо в Німеччині з німців плати не стягують, не стягують її і, наприклад, з данців чи французів. Натомість студенти з-поза ЄС - окрема категорія.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Нововведення в Німеччині Із навчального 2017/2018 року федеральна земля Баден-Вюртемберг запроваджує плату за навчання для студентів із країн, що не входять до ЄС. Для тих, хто почне навчання цієї осені, семестр коштуватиме 1500 євро. У решті федеральних земель Німеччини перша вища освіта залишиться безкоштовною. Хоча про плату для іноземців вже розмірковують і в Північному Рейні-Вестфалії.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Франція У французьких державних вишах з усіх студентів однаково стягують лише мінімальний семестровий збір: близько 200 євро на рік - для бакалаврів і магістрів, 600 євро - для майбутніх інженерів і близько 400 євро - для учасників програм PhD. Не дивно, що Франція входить до п'ятірки країн світу з найбільшої кількістю студентів з-за кордону.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Люксембург Ця країна - не лише податковий рай. Заощадити свої фінанси тут можуть і студенти. Навчання за більшістю освітніх програм - безкоштовне для всіх. Однак діє обов'язковий реєстраційний внесок - 100 євро на семестр. Щоправда, вибір у студентів невеликий: у цій країні один-єдиний державний університет із трьома факультетами.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Чехія У чеських державних вишах не стягують плату за навчання чеською мовою. Студенти англомовних програм платять до 1000 євро за семестр, залежно від обраної спеціальності і ступеню навчання. Додатково ВНЗ може вимагати 20 євро за реєстрацію.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Греція У Греції плату за навчання з іноземців з-поза ЄС стягують лише деякі державні ВНЗ. Це стосується як бакалаврських, так і магістерських програм. У такому разі навчання може обійтися у 1500 євро на рік. У поєднанні з відносно низькими витратами на проживання навчання у цій країні можна назвати цілком доступним.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Фінляндія З літа 2017 року країна запровадила плату за навчання для студентів з-поза ЄС. Від чотирьох тисяч до 20 тисяч євро на рік коштуватиме перша вища освіта англійською мовою. Нововведення не зачепить бакалаврів і магістрів, які почали навчання раніше. Програми фінською або шведською мовами залишаються безкоштовними, як і навчання в аспірантурі.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Австрія Для студентів із країн, що не входять до ЄС, витрати на освіту в Австрії складуть близько 1500 євро на рік. Якщо студент (незалежно від громадянства) перевищує передбачений термін навчання більше, ніж на два семестри, за кожні наступні півроку доведеться сплатити близько 360 євро. Обов'язковою для всіх є оплата страхування від нещасних випадків - 20 євро на семестр.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Норвегія Це одна з небагатьох країн, яка всім надає можливість безкоштовно отримати вищу освіту. Проте доведеться сплатити реєстраційний внесок - близько 300-600 євро на семестр. Ця сума покриває витрати ВНЗ на організацію харчування для студентів, спортивних секцій і мовних курсів. Варто врахувати, що витрати на проживання у цій країні - найвищі в Європі.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Данія Данія - магніт для європейських студентів. Високі стандарти освіти і відсутність плати за неї - аргумент на її користь. Але, на жаль, не для студентів з-поза ЄС. Із них стягується плата, розмір якої може сягати 16 тисяч євро на рік. Виняток - студенти з посвідкою на проживання в Данії. До країн Європи з найвищою вартістю навчання (20 тисяч і вище) також належать Швеція і Великобританія.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Нідерланди Ця країна - також у списку з високою платою за освіту. Нідерландці, як і громадяни ЄС, платять щорічно близько 2000 євро. Для студентів з-поза Євросоюзу внесок за навчання в державних ВНЗ складає від п'яти тисяч до 25 тисяч євро на рік.

Фотогалерея: Скільки коштує навчання в Європі Швейцарія На цьому тлі вища освіта у Швейцарії видається цілком доступною. З іноземців з-поза ЄС за навчання беруть плату в 750-3500 євро за півріччя. Реєстраційний внесок у швейцарських державних вишах становить 50-80 євро на семестр. Автор: Тетяна Вайнман, Вікторія Ковальова



Дивитись відео 01:02 Поділитись Німеччина - номер один для іноземних студентів (21.02.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2t6K0 Німеччина - номер один для іноземних студентів