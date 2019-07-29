Виховання дітей: навіщо в Німеччині лікують плюшеві іграшки

Сумно, коли хворіють дорослі, але ще гірше, коли до лікарні потрапляють діти. І тоді дуже хочеться допомогти позбутися їм страху перед дядьками й тітоньками в білих халатах, котрі говорять і роблять незрозумілі речі. Але як? З тим, що відбувається в кабінеті лікаря, можна познайомити дитину в гральній формі.

Німецькі малюки лікують свої іграшки у справжніх поліклініках для м'яких іграшок (Teddybär-Klinik).Туди вони приходять у ролі батьків свого улюбленого плюшевого ведмедика (німецькою - Teddybär). "Після такого візиту до лікаря діти зазвичай втрачають страх перед лікарями", - пояснює Маттіас Фоґт (Matthias Vogt), представник Об'єднаних страхових компаній AOK у Бонні. Він одним із перших заснував "Клініку м'яких ведмедиків", що діє при медичному факультеті Боннського університету з 2004 року.

Студентський проєкт для дітей

Ідея такої "клініки" вперше спала на думку скандинавським медикам тридцять років тому. Невдовзі клініки для м'яких іграшок почали працювати й для німецьких пацієнтів. На сьогодні майже кожен медичний університет Німеччини хоч раз на рік відчиняє двері поліклініки (Teddybär-Klinik) або лікарні для іграшок (Teddybär-Krankenhaus), яка працює два-три дні, інколи навіть цілий тиждень. Усе залежить від кількості добровольців (це студенти- медики, волонтери), наставників (учителів та викладачів) та спонсорів (страхові компанії, аптеки та благодійні фонди).

Зазвичай "Поліклініка для м'яких іграшок" працює влітку під відкритим небом - на галявині або в парку поруч з університетом. За можливості влаштувати огляд у справжній лікарні чи навчальних кабінетах, дітей із іграшками зустрічають там. А от у дитячі садочки може приїхати команда "пересувної поліклініки". "Щорічно на прийом до нашої клініки приносять понад 1400 плюшевих іграшок", - каже Маттіас Фоґт. Але охочих значно більше, визнає він. На майбутній рік – уже більше трьох тисяч заявок.

Проєкт розробляють і втілюють студенти. Майбутні лікарі - члени студентського об'єднання, що представляє інтереси студентів медичного факультету (німецькою - Fachschaft), - від імені своїх однокурсників спілкуються з керівництвом дитячих садочків, збирають заявки на участь.

Що проковтнув ведмедик?

Перед походом до клініки, вихователі проводять підготовчу бесіду з дітьми про те, які бувають лікарі, як почувається той, хто хворіє, і як йому можна допомогти. "Малюки потребують особливого підходу. Адже вони часто переживають страх під час медичного огляду", - пояснює Маттіас Фоґт.

Студенти, що беруть участь у проекті, проходять спеціальну підготовку в професора Йоганнеса Броєра (Johannes Breuer), який керує відділенням дитячої кардіології в університетській клініці в Бонні. Такий вступний курс лекцій для студентів університету в Регенсбургу навіть називається відповідно - "теддіатрія" (Teddyatrie).

У боннській "Клініці плюшевих ведмедиків" працюють позмінно (зазвичай у дві зміни) близько 100 лікарів, уточнює Маттіас Фоґт. Для майбутніх медиків це чудова практика, а для малюків - можливість поглянути на лікарню збоку, аби в майбутньому вже її не боятися, вважає він.

Як працює поліклініка м'яких іграшок?

Прибувши до клініки в призначений час, плюшеві пацієнти відправляються, як і належить, на реєстрацію. Той, хто чекає на прийом, може побачити, наприклад, як працює швидка допомога (якщо команда раптом повернулась з виклику), розпитати санітарів, як правильно надавати першу допомогу.

"Клініка плюшевих ведмедиків" у Грайфсвальді - на прийомі в зубного лікаря

На прийомі в лікаря малюки беруть участь в огляді своїх улюбленців. І це не обов'язково плюшеві ведмедики. "На прийому приводять і дракона Табалугу з сильним опіком, і гусеницю Ненажеру, котра проковтнула занадто багато цукерок, і бджолу Майю з сильним головним болем, - перераховує Маттіас Фоґт. Виявляється, іграшки можуть потерпати від дорослих хвороб, каже він. Так, в одного хлопчика ведмедик зламав лапу, оскільки упав з яблуні, в іншої дитини зебра захворіла на рак.

Після того, як діти самі поспостерігали за роботою лікаря, їм легше подолати страх перед стетоскопом, рефлекторним молоточком, УЗД. Більше того, чимало дітей із задоволенням допомагають лікарям під час операцій. "Практично всім іграшками роблять перев'язку, а деяких навіть відправляють на невідкладну операцію з пришивання забраклих кінцівок", - розповідає Маттіас Фоґт.

Врешті дітей направляють до аптеки, котра розташована в цирковому наметі (його студентом безплатно надає популярний цирк). Там вони за рецептом отримують ліки (у Бонні це мармеладні ведмедики - Gummibärchen) з проханням приймати суворо за призначенням - зранку, в обід та ввечері.