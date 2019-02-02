 Виступ Трампа у Конгресі: другий саміт з Кімом та незмінна ″стіна″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.02.2019

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Новини

Виступ Трампа у Конгресі: другий саміт з Кімом та незмінна "стіна"

Дональд Трамп у щорічному посланні Конгресу повідомив про другий саміт з лідером КНДР, підтвердив наміри вивести війська США з зон конфліктів та знову вимагав зведення "стіни" на кордоні з Мексикою.

Дональд Трамп під час виступу перед обома палатами Конгресу

Дональд Трамп під час виступу перед обома палатами Конгресу

Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проведуть свій другий саміт у В'єтнамі 27-28 лютого. Про це Дональд Трамп повідомив ввечері у вівторок, 5 лютого, під час виголошення щорічного послання щодо становища країни перед обома палатами Конгресу.

При цьому Трамп похвалив свою політику щодо Пхеньяна, назвавши її "частиною сміливої нової дипломатії". "Наші заручники повернулися додому, ядерні випробування припинилися, а запусків ракет не було вже 15 місяців", - зазначив Трамп, якого цитує агентство dpa. Президент США змалював перед конгресменами також гіпотетичний сценарій, в якому відвів собі роль рятівника країни: "Якби мене не обрали президентом, то, на мою думку, ми були б зараз втягнуті у велику війну з Північною Кореєю з потенційно мільйонами жертв убитими". Трамп також зазначив, що його стосунки із Кімом є хорошими, але "залишається зробити ще багато роботи".

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Президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин зустрінуться наприкінці лютого. Місце зустрічі ще не відоме. (18.01.2019)

Президент США Дональд Трамп заявив, що федеральні органи в країні не будуть працювати до тих пір, поки не буде вирішене питання про виділення коштів на будівництво "стіни" на кордоні з Мексикою. (25.12.2018)

Американський президент Дональд Трамп і далі наполягає на тому, щоб у бюджеті були кошти на спорудження "стіни" на кордоні з Мексикою. Демократи ж заявляють, що Трамп лише заважає їм домовлятися з республіканцями. (30.01.2019)

Кім Чен Ин відвідав успішні випробування нової високотехнологічної тактичної зброї, повідомляє державна інформагенція КНДР. Про яку саме зброю йдеться, не уточнюється. (16.11.2018)

Нагадаємо, історичний перший саміт Трампа та Кіма відбувся у червні минулого року у Сінгапурі. Тоді північнокорейський лідер погодився на "повну денуклаеризацію", утім конкретних параметрів стосовно того, коли Пхеньян має ліквідувати свій ядерний арсенал, та якими мають бути кроки Вашингтона, встановлено не було. За даними спецслужб США, на даний час немає підстав вважати, що режим у Пхеньяні демонструє бажання повністю відмовитися від свого арсеналу зброї масового знищення.

Інші питання зовнішньої політики

У своєму виступі Трамп зачепив також інші питання зовнішньої політики. Він похвалився, зокрема, успіхами коаліції у боротьбі з "Ісламською державаю", а також підтвердив намір вивести військові контингенти США з Сирії та Афганістану. "Великі нації не ведуть нескінченних воєн", - зазначив Трамп. Він знову засудив політику глави Венесуели Ніколаса Мадуро, якого США не вважають легітимним президентом. Стосовно нової торговельної угоди з Китаєм Трамп зазначив, що вона є можливою, якщо Пекін погодиться на "реальні структурні зміни".

Незмінна "стіна"

Не оминув Трамп у своєму посланні тему зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Він запевнив, що доможеться того, що "її збудують". Трамп назвав нелегальну міграцію "нагальною національною кризою", утім утримався від погроз запровадити надзвичайний стан, який дозволив би йому ініціювати зведення стіни в обхід Конгресу. Він знову наголосив, що демократи та республіканці повинні знайти компроміс до 15 лютого.

Нагадаємо, робота частини федеральних органів США була призупинена наприкінці грудня через відсутність бюджету внаслідок суперечки щодо зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Наприкінці січня Трамп погодився підписати перехідний бюджет, який припинив "шатдаун" та забезпечив фінансування цих органів до 15 лютого. Він зробив це з умовою, що конгресмени домовляться щодо нового бюджету, який враховуватиме його побажання щодо фінансування робіт зі зведення загорожі на кордоні. Утім, демократи й надалі відкидають цю ідею, називаючи "стіну" в уявленні Трампа "середньовічною".

Аналітики зазначають, що у своїй 80-хвилинній промові Трамп демонстрував незвично примирливий тон, неодноразово закликаючи конгресменів до компромісів та співпраці.

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Безкоштовний вхід

    Американський національний парк "Гранд-Каньйон" відкритий, незважаючи на "шатдаун". Вражаючий вид на відомий каньйон тепер ще й безкоштовний! Тож багато туристів використовують можливість насолодитися ним задарма з 22 грудня (коли в США почався "шатдаун").

  • США, національний парк Гранд-Каньйон

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    У парку "Гранд-Каньйон" (майже) все зачинено

    Чимало послуг туристам у парку недоступні - зокрем, зачинений інформаційний центр. Штат Аризона, втім, спеціально виділив кошти на деякі послуги, як-от вивезення сміття чи рух автобусів-шатлів. Для повернення федерального фінансування потрібно, щоб у Конгресі США погодили бюджет.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Важливе повідомлення

    Екскурсії не проводяться, нагляд не здійснюється. Повсюди в національному парку "Еверглейдс" у Флориді висять відповідні оголошення. Та хоч рейнджери не виходять на роботу та не здійснюють охорону парку, відвідувачів тут не меншає.

  • США, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Увага! В туалеті не прибирають

    Пісуари забиті, але ніхто не прийде, щоб їх прочистити та прибрати в туалеті. Санвузли в національному парку "Еверглейдс" ще довго чекатимуть на тих, хто приведе їх до ладу. Як наслідок, багато людей справляють свої малі і великі потреби безпосередньо на природі.

  • США, парк у Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Доступ обмежений

    Подивитистя зблизька на різдвяну ялинку у Вашингтоні зараз теж неможливо. Президентський парк навколо урядового кварталу теж обслуговується Службою національних парків США, співробітники якої через "шатдаун" тимчасово не виконують свої обов'язки.

  • США, сміття у парку в Вашингтоні

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Гори сміття біля Білого дому

    Сміттярі національних парків також перебувають у відпустках за власний рахунок, а тому залишаються вдома. Як це відбивається на вигляді парку, можна побачити на світлині, зробленій у серці Вашингтона.

  • США, ракетна база, національний парк Еверглейдс

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Перед зачиненими воротами

    Під час "шатдауна" залишаються зачиненими й частини інших національних парків США. Як-от під'їзди до ракетної бази проекту Nike у Флориді, що в парку "Еверглейдс". Охоронці не отримують тут зарплати вже два тижні, тому не виходять на роботу.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Аварійне гальмування у Йосеміті

    Національний парк "Йосеміті", що в Каліфорнії, спочатку під час "шатдауна" не закривали - він залишався доступним для усіх охочих. Однак, коли в туалетах почало переливатися через вінця, адміністрація парку натиснула на гальма. Тепер деякі ділянки парку та під'їзди до них перекриті.

  • США, національний парк Йосеміті

    Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

    Чи залишиться парк чистим?

    У національному парку "Йосеміті" від відвідувачів вимагають під час "шатдауна" на прогулянках не смітити. Утім далеко не всі дотримуються цієї вимоги - сміття тут повсюди. Тож нині доступ до парку мають тільки ті відвідувачі, які зарезервували місця для кемпінгу чи ночівлі.

    Автор: Шарлотте Фосс


DW.COM

Як від "шатдауну" потерпають національні парки США

Технічне припинення фінансування урядових установ США має прямий вплив на національні парки - рейнджери перебувають у відпустках за власний рахунок. Туристів, однак, не меншає - парки відкриті, але їх ніхто не охороняє. (04.01.2019)  

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Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)  

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Якщо Конгрес не проголосує за виділення понад п'яти мільярдів доларів на будівництво "мексиканської стіни", США взагалі закриють кордон з сусіднєю країною, висунув ультиматум Дональд Трамп.

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