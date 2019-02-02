Виступ Трампа у Конгресі: другий саміт з Кімом та незмінна "стіна"

Президент США Дональд Трамп та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проведуть свій другий саміт у В'єтнамі 27-28 лютого. Про це Дональд Трамп повідомив ввечері у вівторок, 5 лютого, під час виголошення щорічного послання щодо становища країни перед обома палатами Конгресу.

При цьому Трамп похвалив свою політику щодо Пхеньяна, назвавши її "частиною сміливої нової дипломатії". "Наші заручники повернулися додому, ядерні випробування припинилися, а запусків ракет не було вже 15 місяців", - зазначив Трамп, якого цитує агентство dpa. Президент США змалював перед конгресменами також гіпотетичний сценарій, в якому відвів собі роль рятівника країни: "Якби мене не обрали президентом, то, на мою думку, ми були б зараз втягнуті у велику війну з Північною Кореєю з потенційно мільйонами жертв убитими". Трамп також зазначив, що його стосунки із Кімом є хорошими, але "залишається зробити ще багато роботи".

Нагадаємо, історичний перший саміт Трампа та Кіма відбувся у червні минулого року у Сінгапурі. Тоді північнокорейський лідер погодився на "повну денуклаеризацію", утім конкретних параметрів стосовно того, коли Пхеньян має ліквідувати свій ядерний арсенал, та якими мають бути кроки Вашингтона, встановлено не було. За даними спецслужб США, на даний час немає підстав вважати, що режим у Пхеньяні демонструє бажання повністю відмовитися від свого арсеналу зброї масового знищення.

Інші питання зовнішньої політики

У своєму виступі Трамп зачепив також інші питання зовнішньої політики. Він похвалився, зокрема, успіхами коаліції у боротьбі з "Ісламською державаю", а також підтвердив намір вивести військові контингенти США з Сирії та Афганістану. "Великі нації не ведуть нескінченних воєн", - зазначив Трамп. Він знову засудив політику глави Венесуели Ніколаса Мадуро, якого США не вважають легітимним президентом. Стосовно нової торговельної угоди з Китаєм Трамп зазначив, що вона є можливою, якщо Пекін погодиться на "реальні структурні зміни".

Незмінна "стіна"

Не оминув Трамп у своєму посланні тему зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Він запевнив, що доможеться того, що "її збудують". Трамп назвав нелегальну міграцію "нагальною національною кризою", утім утримався від погроз запровадити надзвичайний стан, який дозволив би йому ініціювати зведення стіни в обхід Конгресу. Він знову наголосив, що демократи та республіканці повинні знайти компроміс до 15 лютого.

Нагадаємо, робота частини федеральних органів США була призупинена наприкінці грудня через відсутність бюджету внаслідок суперечки щодо зведення загорожі на кордоні з Мексикою. Наприкінці січня Трамп погодився підписати перехідний бюджет, який припинив "шатдаун" та забезпечив фінансування цих органів до 15 лютого. Він зробив це з умовою, що конгресмени домовляться щодо нового бюджету, який враховуватиме його побажання щодо фінансування робіт зі зведення загорожі на кордоні. Утім, демократи й надалі відкидають цю ідею, називаючи "стіну" в уявленні Трампа "середньовічною".

Аналітики зазначають, що у своїй 80-хвилинній промові Трамп демонстрував незвично примирливий тон, неодноразово закликаючи конгресменів до компромісів та співпраці.

Дивитись відео 01:57 Now live 01:57 хв Поділитись Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2zKog Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)