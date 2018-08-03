 Вислана з Німеччини українка повернулася до Нюрнберга | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Вислана з Німеччини українка повернулася до Нюрнберга

Прохачка притулку в Німеччині з Донецька повернулася до Нюрнберга після видворення. Суд визнав вислання українки неправомірним.

Робота у Німеччині: Світлана доглядала за старими

У Німеччині Світлана доглядала за старими

Громадянка України Світлана Хіміонова, яку неправомірно вислали близько чотирьох тижнів тому з Нюрнберга, повернулася до Німеччини. У суботу, 11 серпня, вона разом з дочкою прилетіла назад до міста у Баварії, повідомила представниця євангелічної церкви у Фюрті Анетте Райхштайн (Anette Reichstein) в інтерв'ю агентству epd.

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Українку Світлану Хіміонову разом з родиною депортували з Німеччини до України 18 липня. Однак уже через 10 днів німецький суд постановив повернути родину назад.

Депортована раніше українка Світлана К. зможе повернутися зі своєю сім'єю до Німеччини. Суд взяв до уваги, що жінка проходить навчання як доглядальниця за людьми похилого віку. (30.07.2018)

Чоловік і дорослий син Хіміонової прилетять іншого дня. Парафія Санкт-Мартін у Фюрті 2016 року надавав сім'ї, яка виїхала з Донецька через конфлікт, церковний притулок на два місяці. Згодом також надавала підтримку у зв'язку з висланням.

Історія Світлани

Її родина мешкала в Донецьку. Світлана працювала медсестрою, але коли почався військовий конфлікт і стріляли вже поруч з її домівкою, родина вирішила виїхати. Тоді чоловік Світлани, який має ІІІ групу інвалідності, перебував на лікуванні у Польщі, тому спершу разом з донькою та повнолітнім сином вона поїхала до нього. Там попросила про притулок. Варшава відмовила в наданні статусу біженців родині, пославшись на те, що військовий конфлікт в Україні відбувається лише на Донбасі, а в іншій частині країни мешкати безпечно.

Оскільки чоловік мав важку хворобу, родина вирішила випробувати долю в Німеччині. Потягом дісталися Нюрнберга, де також попросили про притулок. За час розгляду клопотання Світлана вступила до школи з догляду за людьми похилого віку в Нюрнберзі і там же одночасно працювала. Однак у наданні статусу біженців родині відмовили.

За порадою адвоката, Світлана повторно подала документи у відомство у справах іноземців - тепер вже на отримання дозволу завершити навчання і працювати у ФРН. Проте її вислали - потім рішення про видворення успішно оскаржили в суді.

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