Вислана з Німеччини українка повернулася до Нюрнберга

Громадянка України Світлана Хіміонова, яку неправомірно вислали близько чотирьох тижнів тому з Нюрнберга, повернулася до Німеччини. У суботу, 11 серпня, вона разом з дочкою прилетіла назад до міста у Баварії, повідомила представниця євангелічної церкви у Фюрті Анетте Райхштайн (Anette Reichstein) в інтерв'ю агентству epd.

Чоловік і дорослий син Хіміонової прилетять іншого дня. Парафія Санкт-Мартін у Фюрті 2016 року надавав сім'ї, яка виїхала з Донецька через конфлікт, церковний притулок на два місяці. Згодом також надавала підтримку у зв'язку з висланням.

Історія Світлани

Її родина мешкала в Донецьку. Світлана працювала медсестрою, але коли почався військовий конфлікт і стріляли вже поруч з її домівкою, родина вирішила виїхати. Тоді чоловік Світлани, який має ІІІ групу інвалідності, перебував на лікуванні у Польщі, тому спершу разом з донькою та повнолітнім сином вона поїхала до нього. Там попросила про притулок. Варшава відмовила в наданні статусу біженців родині, пославшись на те, що військовий конфлікт в Україні відбувається лише на Донбасі, а в іншій частині країни мешкати безпечно.

Оскільки чоловік мав важку хворобу, родина вирішила випробувати долю в Німеччині. Потягом дісталися Нюрнберга, де також попросили про притулок. За час розгляду клопотання Світлана вступила до школи з догляду за людьми похилого віку в Нюрнберзі і там же одночасно працювала. Однак у наданні статусу біженців родині відмовили.

За порадою адвоката, Світлана повторно подала документи у відомство у справах іноземців - тепер вже на отримання дозволу завершити навчання і працювати у ФРН. Проте її вислали - потім рішення про видворення успішно оскаржили в суді.