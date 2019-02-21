Виробник зброї Heckler & Koch сплатить мільйонний штраф за поставки в Мексику

З 2006 по 2009 роки в неспокійні мексиканські штати потрапили тисячі одиниць автоматів G36 та набоїв до них. Тепер виробник цієї зброї компанія Heckler & Koch заплатить 3,7 мільйона євро штрафу, вирішив суд у Штутгарті.
Надаючи неправдиву інформацію, Heckler & Koch змогла продати понад 4,2 тисяч автоматів G36 (на фото) та набоїв до них у кризові регіони Мексики
Окружний суд у Штутгарті присудив стягнути з німецької компанії Heckler & Koch грошовий штраф обсягом 3,7 мільйона євро за продаж стрілецької зброї у кризові регіони Мексики. Рішення суду було оголошено в четвер, 21 лютого, передає інформагенція AP.
Судді визнали компанію та її колишніх співробітників винними в порушенні німецького законодавства щодо обмежень експорту озброєнь у кризові регіони. З 2006 по 2009 роки тодішні менеджери Heckler & Koch ініціювали та провели поставку понад 4,2 тисячі автоматів G36 та набоїв до них у такі мексиканські штати як Халіско, Чіапас, Чіуауа та Герреро.
Хоч тоді фірма й отримала дозволи німецького уряду на здійснення експорту, однак під час подачі заявок на отримання дозволів, на думку суду, представники компанії Heckler & Koch свідомо надавали неправдиву інформацію посадовцям. Експортована стрілецька зброя зрештою опинилася у мексиканських поліцейських у цих штатах. Поліцію в цих регіонах звинувачують у масових порушеннях прав людини. У фірмі запевняють, що під час продажу отримали гарантію від мексиканської сторони, що автомати не опиняться в третіх країнах та у кризових регіонах Мексики.
Крім того, суд засудив одну екс-співробітницю Heckler & Koch до 17 місяців умовно та 250 годин соціальних робіт. Інший колишній співробітник отримав 22 місяці умовно. Згідно з вироком суду, йому також потрібно буде сплатити 80 тисяч євро штрафу. А колишнього керівника фірми та очільника відділу збуту суд виправдав, повідомляє агенція новин AFP.
Водночас двоє головних підозрюваних не постали перед судом, хоча, на думку суддів, на них лежить головна відповідальність за нелегальні поставки.
Один з них - колишній керівник відділу, що відповідав за поставки в Мексику, помер. Крім того, екс-представник Heckler & Koch у Мексиці, за словами його адвоката, не може приїхати в Німеччину через хворобу. Прокуратура Штутгарта надала клопотання про видачу міжнародного ордера на його арешт.
Річний обсяг продажу фірми Heckler & Koch становить близько 200 мільйонів євро. Утім, останніми роками бізнес йшов не дуже добре компанія не могла вибратися із зони збитків. Фірма може оскажрити вирок. У компанії здивовані, що її оштрафували не на суму прибутку від угоди, а на обсяг продажу.
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