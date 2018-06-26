 Виліт Німеччини з ЧС-2018: розчарування в лавах футбольної збірної | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2018

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Новини

Виліт Німеччини з ЧС-2018: розчарування в лавах футбольної збірної

Для німецької збірної Чемпіонат світу з футболу-2018 закінчився поразкою Південній Кореї, після якої німці залишили турнір, будучи останніми в групі. У країні розчаровані всі - від спортсменів до політиків.

Німеччина вилетіла з ЧС-2018

Німеччина вилетіла з ЧС-2018 після поразки Південній Кореї

Збірна Німеччини з футболу в середу, 27 червня, програла Південній Кореї з рахунком 2:0. Внаслідок цього німецька команда вилетіла з Чемпіонату світу-2018, посівши останню сходинку в групі F.

Головний тренер Бундестіму Йоахім Лев (Joachim Löw) заявив, що глибоко розчарований результатом гри. "Мені треба зрозуміти, в чому була причина, я за це, звісно, несу відповідальність. Я не міг собі уявити, що ми програємо Південній Кореї", - сказав він після завершення матчу, передає агенція SID.

Попри катастрофічний виступ Німеччини на ЧС-2018 головний тренер збірної Йоахім Лев поки не говорить про відставку

Попри катастрофічний виступ Німеччини на ЧС-2018 головний тренер збірної Йоахім Лев поки не говорить про відставку

Утім, програш поки що навряд чи буде коштувати тренеру посади - його контракт діє до 2022 року. "Зараз не час проводити індивідуальний аналіз. Я очікую, що він залишиться", -  сказав менеджер національної збірної Олівер Біргофф (Oliver Bierhoff).

Президент Німецького футбольного союзу (DFB) Райнгард Ґріндель (Reinhard Grindel) сподівається, що команда зробить потрібні висновки з поразки. "Я перепрошую у всіх шанувальників, які з нетерпінням чекали цього Чемпіонату світу з футболу. Я очікую, що ми проведемо аналіз та зробимо потрібні висновки", - відзначив він.

Німецький футболіст Самі Хедіра

Німецький футболіст Самі Хедіра (п) заявив, що першим готовий взяти на себе відповідальність за виступ команди на ЧС-2018

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Гол Тоні Крооса у ворота шведів після розиграшу штрафного на останній доданій хвилині матчу приніс збірній Німеччині важливу перемогу у груповому матчі на ЧС-2018 з футболу. (23.06.2018)

Збірна Південної Кореї забила два голи у ворота збірної Німеччини під час доданого часу. Таким чином, німецька команда вилітає з Чемпіонату світу-2018, посівши останню сходинку в групі F. (27.06.2018)

Найбільше розчаровані результатами гри гравці збірної, яка досі є чинним чемпіоном світу. "Це один з найгірших моментів для команди і для мене особисто, - сказав футболіст Самі Хедіра (Sami Khedira) і додав: - Особисто я першим готовий взяти на себе відповідальність. Ми маємо тепер змиритися з наслідками".

Не приховують розчарування і німецькі політики. "Чемпіонат світу не наш - як же ж сумно! Але будуть турніри, коли ми радітимемо", - написав у Twitter речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Тоді як у земельному парламенті землі Мекленбург - Передня Померанія багато депутатів дивилися гру прямо зі своїх місць у сесійній залі, де в цей час проходило засідання - на планшетах і смартфонах. На поразку вони відреагували зрештою розчаруванням, хитаючи голови.

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